Nach City-Klatsche: Klopp legt sich mit Reporter an

Jürgen Klopp und der Liverpool unterlagen Manchester City

Der klare Sieg von Manchester City gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool kam alles andere als unerwartet. Dennoch mussten sich die Reds nach dem Schlusspfiff Vorwürfe machen lassen. Klopp reagierte darauf mit deutlichen Worten.

Bereits in der letzten Woche beseitigte der FC Chelsea mit dem 2:1-Sieg gegen Manchester City letzte Zweifel an der Meisterschaft des FC Liverpool. Am Donnerstag traten die Reds dann erstmals seit 30 Jahren als Titelträger zu einem Spiel an - und holten sich in Manchester prompt eine 0:4-Klatsche ab.

Nach der Partie warfen nicht wenige den frisch gekürten Champions eine mangelhafte Einstellung vor. Klopp wollte davon aber nichts wissen. "Ich habe eine brillante Einstellung gesehen. Ich habe gesehen, wie unsere Jungs gekämpft und alles gegeben haben. Wir haben uns nicht wie eine Mannschaft benommen, die vor einer Woche Meister geworden ist", erklärte der Erfolgstrainer.

Nach einer weiteren Nachfrage bezüglich der Einstellung reagierte Klopp dann mächtig angefressen. "Das ist das zweite Mal, dass du mich nach der Einstellung fragst. Wenn du deine Geschichte damit aufmachen willst, dann mach das. Aber ich bin mit der Einstellung meiner Mannschaft sehr zufrieden", legte sich der Manager mit dem Reporter an.

"Ich glaube, sie haben eine Menge Bier getrunken"

Auch Pep Guardiola lobte den Auftritt der Reds. "Ich glaube, sie haben in der letzten Woche eine Menge Bier getrunken. Aber sie sind hier ohne Bier im Blut angekommen, dafür gebührt ihnen großer Respekt", sagte der Katalane.

Der klare Sieg sei auf große Risiken zurückzuführen, die seine Mannschaft eingegangen sei, begründete Guardiola das Resultat. "Wir haben versucht, Risiken einzugehen, weil sie das beste Team sind, dem ich in meinem Leben je begegnet bin, wenn es um hohes Pressing geht. Es ist unglaublich, wie schnell sie sind, wie schnell sie spielen."

Klopp zollte den Skyblues ebenfalls großen Respekt und sagte: "City hat in dieser Saison noch nicht ein schlechtes Spiel gespielt. Wenn es eine Mannschaft auf der Welt gibt, die uns so schlagen kann, dann ist es wahrscheinlich City."

Ex-Manchester-Profi Micah Richards sah die ganze Sache mit gemischten Gefühlen und erklärte gegenüber "Sky": "Sie sind immer noch auf Champagner, um ehrlich zu sein. Aber das kann man ihnen nicht vorwerfen. City kann das gegen jede Mannschaft machen. Das sind zwei Top-Teams, deshalb stimme ich Klopp zu. Ich glaube, sie [Liverpool] sind mit der richtigen Einstellung gekommen."