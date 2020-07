Haaland bekommt neue Rückennummer beim BVB

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Gibt das Trikot mit der Nummer 17 ab: BVB-Star Erling Haaland

Wenige Tage nach der offiziellen Präsentation des neuen Trikots für die Spielzeit 2020/21 hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund einige Änderungen bekanntgegeben. Gleich mehrere BVB-Stars erhalten eine neue Rückennummer.

Erling Haaland, der im Winter von RB Salzburg zum Revierklub wechselte und in der Bundesliga-Rückrunde 13 Tore erzielte, läuft künftig mit der Neun auf. Seine bisherige Rückennummer 17 wird vorerst nicht weiter vergeben.

Auch die Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Mateu Morey bekommen eine andere Zahl auf den Rücken: Morey tauscht seine 22 für die Zwei, die Zagadou bislang trug. Der Franzose wechselt wiederum zur Fünf.

Bereits am Donnerstag hatte die Borussia mitgeteilt, dass Thorgan Hazard die Nummer Zehn übernimmt, die in den letzten vier Jahren von Mario Götze getragen wurde. Emre Can trägt künftig die 23, die er schon bei seinen Stationen in Turin und Liverpool inne hatte.