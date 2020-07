BVB und Bayern im Tauziehen um nächstes PSG-Juwel

View this post on Instagram

12 ans, 1m90 le défenseur El Chadaille #Bitshiabu a des mensurations hors normes. Des examens ont révélé qu’il mesurera jusqu’à 2 mètres à sa majorité • L'Europe a déjà un œil sur cet espoir de la formation parisienne. Barcelone, Man City et Arsenal se montrent ainsi très attentifs à sa progression et se sont déjà renseignés sur ce phénomène. Après avoir signé une convention d'un an avec le PSG l'été dernier, l'ado qui s'entraîne avec les U15 depuis le début du mois arrivera en fin de contrat cet été. Les dirigeants parisiens souhaiteraient lui faire signer un accord de non-sollicitation de plusieurs années 🔵🔴🔵 Willy Bitshiabu : «Mon fils est bien dans sa tête. Je mesure 1m91 et sa maman 1m78, forcément ça aide... Je ne sais pas encore ce que fera mon fils la saison prochaine. C'est une fierté pour nous de le voir évoluer au PSG. Et notre priorité concerne l'école et sa formation. L'argent, on verra plus tard. Je veux le voir poursuivre sa progression» 🔵🔴🔵 El Chadaille #Bitshiabu est natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) • L'aîné d'une fratrie de 3 enfants d'origine congolaise (Kinshasa) a tapé ses premiers ballons à 6 ans du côté de Saint-Denis avant de rallier l'ACBB il y a deux ans puis le PSG cette saison (LeParisien) #PARIS#PSG #TEAMPSG #PARISNOLIMIT 🇫🇷🇨🇩