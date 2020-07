648. Einsatz! "Buffon, der Rekordfresser"

unknown

Buffon überholt Maldini als Rekordspieler in Italien

Der "ewige" Gianluigi Buffon von Juventus Turin hat die nächste historische Bestmarke als Fußballprofi geknackt. Der 42 Jahre alte italienische Torwart-Altmeister stand am Samstag beim 4:1 (2:1)-Sieg im Stadtderby gegen den FC Turin zum 648. Mal in der Serie A auf dem Platz und löste den bisherigen Rekordspieler des AC Mailand Paolo Maldini (52) ab.

"648 ist keine Zahl, sondern ein ganzes Leben. Ein Leben mit zwei Handschuhen, ein Leben vor dem Tor. 648-mal danke!", twitterte der Weltmeister von 2006. "Buffon schreibt ein neues Kapitel im endlosen Roman seiner Karriere, der am 19. November 1995 begann, als Parma-Trainer Nevio Scala (später Borussia Dortmund) den damals 17 Jahre alten Torhüter ausgerechnet gegen Maldinis Milan debütieren ließ", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". "Buffon, der Rekordfresser", schrieb "Tuttosport".

"Dass ich dieses Niveau erreicht habe, dann liegt das daran, weil ich mich nie begnügt habe. Mein Ziel ist, bis 43 Jahren weiterzumachen. Mit der richtigen Motivation bin ich noch in der Lage, Spiele auf hohem Niveau zu spielen", versicherte der Routinier, der seinen Vertrag mit der Alten Dame um ein weiteres Jahre verlängert hat.

"Buffon, die lebende Legende"

"Ein Leben im Tor: Buffon ist nicht nur eine lebende Legende, er ist ein Spieler, der nach weiteren Erfolgen hungert und weitere Rekorde brechen kann", betonte der "Corriere della Sera".

Paolo Dybala (3.) und Juan Cuadrado (29.) brachten Juve mit 2:0 in Führung, doch kurz vor der Pause ließ Torino-Stürmer Andrea Belotti Altmeister Buffon vom Punkt keine Chance und verkürzte (45., Handelfmeter). Das 25. Saisontor von Superstar Cristiano Ronaldo (61.) und ein Eigentor von Koffi Djidji (87.) sorgten für klare Verhältnisse.

Mit dem vierten Sieg im vierten Ligaspiel nach der Corona-Zwangspause ist Juve eindeutig auf Titelkurs, denn Verfolger Lazio Rom hat nach einem 0:3 (0:2) gegen den AC Mailand sieben Punkte Rückstand.

1995 hatte Buffon als 17-Jähriger für die AC Parma in der Serie A debütiert, 2001 wechselte er als bis dato teuerster Torhüter der Fußballgeschichte für 54,1 Millionen Euro zu Rekordmeister Juventus, dem er auch nach dem Zwangsabstieg in die Serie B in der Saison 2006/07 die Treue hielt.

2018 verließ "Gigi" Buffon die Alte Dame, nach einem einjährigen Intermezzo bei Paris Saint-Germain kehrte der 176-malige Rekord-Nationalspieler im vergangenen Sommer nach Turin zurück.

Die Spieler mit den meisten Serie-A-Einsätzen:

1. Gianluigi Buffon 648

2. Paolo Maldini 647

3. Francesco Totti 619

4. Javier Zanetti 615