Essenerin Anyomi erleidet fiese Verletzung

Danke für all die lieben Nachrichten. Leider habe ich mir das Steißbein gebrochen.. aber mir geht es so weit gut. Jetzt heisst es regenerieren und stärker zurück kommen. Gott schickt seine stärksten Krieger in die schwersten Schlachten. See you in some weeks! 🤟🏾Love y’all❤️