Ribéry denkt über Italien-Abschied nach

Franck Ribéry wurde ausgeraubt

Schock für Franck Ribéry: Diebe sind in die Villa des ehemaligen Superstars des FC Bayern in Florenz eingedrungen, während der 37-Jährige am Sonntag beim Auswärtsspiel in Parma weilte.

Gestohlen wurden laut italienische Medien Uhren und Schmuck. Der Franzose alarmierte die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass sich Unbekannte Zutritt zu seiner Villa verschafft hatten. Die Polizei ermittelt.

Ribéry deutete im Anschluss via Twitter an, dass er sich nun mit einem Abschied vom AC Florenz auseinandersetzt.

"Meine Familie kommt an erster Stelle. Wir werden alle nötigen Entscheidungen treffen, um unser Wohlergehen zu sichern", schrieb der Offensivspieler.

Ribéry hatte den FC Bayern im vergangenen Sommer nach elf Jahren verlassen.