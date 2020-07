Kehrtwende! Boateng denkt über Bayern-Verbleib nach

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jérôme Boateng denkt über einen Verbleib beim FC Bayern nach

Der FC Bayern kann offenbar auch in der kommenden Saison mit Jérôme Boateng planen. Nachdem der Abschied des Abwehrspielers im vergangenen Sommer schon so gut wie sicher schien, haben Spieler und Klub mittlerweile eine Kehrtwende vollzogen.

Dass Jérôme Boateng in der Rückrunde in 16 von 17 Bundesligaspielen zum Einsatz kommen würde, war in den ersten Monaten der Saison noch undenkbar. Viel mehr sprach für ein unschönes Ende des Innenverteidigers in München. Unter Hansi Flick blühte Boateng aber wieder auf und erfüllte die Rolle eines Leistungsträgers. Mittlerweile ist ein Abschied vom FC Bayern in weite Ferne gerückt.

Informationen der "Münchner Abendzeitung" zufolge kann sich Boateng einen Verbleib an der Isar über den Sommer hinaus mittlerweile wieder "gut vorstellen". Eine weitere Saison im Trikot des Rekordmeisters sei wahrscheinlich, heißt es.

Auch Flick setzt weiter auf Boateng

Auch der Verein beziehungsweise Trainer Hansi Flick haben ihre Position in den vergangenen Monaten überdacht. "Wenn man solche Spieler hat, die erfahren sind, die enorme Qualität haben, die auf einem guten Niveau sind, dann möchte man solche Spieler natürlich gerne in den eigenen Reihen haben", deutete Flick erst vor wenigen Tagen an, dass er Boateng auch in der nächsten Saison gerne in seinem Team hätte.

Für Boateng ist derweil klar, dass seine Renaissance eng mit dem Trainer verknüpft ist. Er spüre "das Vertrauen des Trainers" und habe "wieder richtig Spaß am Fußball", bemerkte 31-Jährige kurz vor dem Saisonende.

Eine kleine Hürde auf dem Weg zu einer weiteren Zusammenarbeit könnte lediglich die kurze Restlaufzeit von Boatengs Vertrag werden. Das Arbeitspapier des Ex-Nationalspielers läuft im Sommer 2021 aus. Sollte der Kontrakt nicht vorzeitig verlängert werden, droht den Münchnern nach der nächsten Saison ein ablösefreier Abgang.