FC Bayern konkretisiert Fahrplan vor Champions League

Alexander Hassenstein, getty

Der FC Bayern hat seinen Fahrplan vor dem Wiederbeginn der Champions League terminiert

Der FC Bayern München hat seinen Fahrplan vor dem Wiederbeginn der Champions League genauer terminiert.

Nach dem bereits bekannten Start der Vorbereitung mit dem ersten Corona-Test am 20. Juli, gefolgt von einer ersten Cyber-Trainingseinheit, geht es drei Tage später (23. Juli) nach weiteren Corona-Tests mit Kleingruppentraining weiter.

Vom 26. Juli an soll das Teamtraining gestartet werden. Das erste Pflichtspiel steht am 7. oder 8. August mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Das Hinspiel hatte München 3:0 gewonnen.

Erst Kleingruppen-, dann Mannschaftstraining: So geht es beim #FCBayern jetzt weiter.



Beim Trainingsstart des deutschen Fußball-Rekordmeisters und Double-Gewinners sollen auch die Neuzugänge Leroy Sané, Tanguy Nianzou Kouassi und Alexander Nübel integriert werden.

Beim Final-Acht-Turnier in Lissabon vom 12. bis 23. August ist das Trio aber noch nicht dabei.