Guardiola-Appell: "Haben immer noch unglaubliche Ziele"

Frank Augstein/NMC Pool via www.imago-images.de

Pep Guardiola ist seit 2016 Trainer von Manchester City

Pep Guardiola, Teammanager des englischen Spitzenklubs Manchester City, hat seine Spieler für den Saisonendspurt wachgerüttelt.

"Wir haben immer noch unglaubliche Ziele, um die wir kämpfen, wir müssen es versuchen und gut spielen, das ist das Wichtigste", sagte der 49-Jährige.

Nachdem City den Titel in der Premier League an Jürgen Klopp und den FC Liverpool abgeben musste, hat die Mannschaft noch Chancen auf den FA-Cup und den Triumph in der Champions League.

"Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir manchmal Fehler machen. Das müssen wir vermeiden", forderte Guardiola. Trotz der Niederlagen gegen den FC Southampton (0:1) und den FC Chelsea (1:2) zweifelt er nicht an der Einstellung seiner Profis: "Die Leistung war da, das beweist mir, dass das Team nicht nachlässt."

Der Guardiola-Klub trifft im FA-Cup-Halbfinale auf den FC Arsenal (18. Juli), im Achtelfinale der Champions League wartet noch Real Madrid (Hinspiel 2:1). Das Rückspiel war aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden.

Die britische Regierung hatte zuletzt eine Ausnahme für internationale Sportler von der Quarantäne-Regelung angekündigt, was eine Austragung im August in Manchester möglich machen würde. Eine Entscheidung der UEFA steht noch aus.