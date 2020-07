Stadion-Teilöffnung sorgt für "Skepsis"

unknown

Dürfen bald erste Fans zurück in die Stadien?

Die angestrebte Teilöffnung von Stadien für Zuschauer in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga wird von einigen Fangruppen abgelehnt.

"Bei vielen Ultras herrscht eine große Skepsis und die Meinung: Wenn wieder Leute in die Stadien dürfen, dann alle", sagte Sig Zelt vom Bündnis "ProFans" der "Deutschen Presse-Agentur".

"Wenn ich die Chance habe reinzugehen und viele andere nicht, ist das kein gutes Gefühl", sagte Zelt, der allerdings in den Fanszenen auch dafür Verständnis festgestellt hat, dass die Stadien in der näheren Zukunft wegen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wieder komplett ausgelastet werden können.

Die Deutsche Fußball Liga will gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium Leitlinien zu einer Wiederzulassung von Fans im Stadion erstellen. Diese müssen allerdings mit Einschränkungen rechnen. So ist es sehr wahrscheinlich, dass Tickets personalisiert ausgegeben werden. Zudem würde wohl eine Maskenpflicht in den Arenen herrschen.

Borussia Dortmund hatte beim Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 34. Spieltag Ende Juni zudem bereits spezielle Technik getestet: Wärmebildkameras, die kontaktlos die Körpertemperatur vor dem Eintritt ins Stadion messen, sowie 3D-Sensoren zur Ermittlung des Abstands in einem Tribünenblock.