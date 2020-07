"Generelle Übereinkunft" zwischen Thiago und den Reds?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Verlässt Thiago den FC Bayern in Richtung FC Liverpool?

Der Verbleib von Thiago beim FC Bayern München über den Sommer hinaus hängt offenbar nur noch an einem seidenen Faden. Glaubt man italienischen Medien, hat sich der Spanier mit dem FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt.

"Calciomercato" berichtet von einer "generellen Übereinkunft" zwischen Thiago und den Reds, es liege nun an Liverpool und dem deutschen Rekordmeister, die Höhe der Ablöse auszuhandeln. Das Portal mutmaßt, dass entsprechende Gespräche "komplex" werden, verweist jedoch dadrauf, dass bis zum Ende der Transferphase am 5. Oktober noch viel Zeit sei.

Konfrontiert mit den Gerüchten um Thiago hielt sich Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp unlängst noch sehr bedeckt. "Thiago Alcántara ist ein sehr guter Spieler. Wie viele andere Spieler da draußen, mag ich ihn sehr. Aber das ist alles, was ich darüber zu sagen habe", äußerte sich Klopp gegenüber "Sky Sports".

"Calciomercato" glaubt, dass vor allem die Vertragssituation des 29-Jährigen Klopp davon überzeugt hat, seine Bemühungen zu intensivieren. Zwar erfülle Thiago was Athletik und Alter anginge nicht wirklich die Parameter, die Liverpool bei der Suche nach Verstärkungen ansetze, einen der letzten richtigen Spielmacher in den eigenen Reihen zu wissen, sei für Klopp allerdings verlockend.

Star des FC Bayern an der Merseyside nur Füllmaterial?

An der Anfield Road sieht allerdings nicht jeder in dem Deal eine gute Investition. Im Interview mit "ESPN" erklärte Liverpool-Ikone Steve Nicol kürzlich, dass er einen Transfer Thiagos an die Merseyside grundsätzlich zwar begrüßen würde, aber nicht glaube, "dass er sofort Stammspieler wäre. Ich denke nicht, dass er in der Startelf stehen würde", betrachtet Nico den Spanier lediglich als Ergänzungsspieler. Eine Verpflichtung würde jedoch "zumindest dafür sorgen, dass alle anderen Spieler die Antennen ausfahren", so der ehemalige Profi.

Bayern-Coach Hansi Flick, der in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich um Thiago gekämpft hat, erklärte Ende Juni im Gespräch mit "Sky": "Wir wissen, dass wir mit Thiago verlängern möchten, dass wir ihn gerne im Verein haben wollen und ich ihn in der Mannschaft haben will. Aber letztendlich entscheidet der Spieler."

Thiago folgte im Sommer 2013 dem Ruf von Pep Guardiola und wechselte vom FC Barcelona zu den Bayern, sein Vertrag endet nach der Saison 2020/21. Da FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt betonte, man wolle keinen Spieler ablösefrei verlieren, muss sich Thiago nun entscheiden, ob er verlängert oder den Klub verlässt.

Der spanischen "Sport" zufolge verlangt der FC Bayern 35 Millionen Euro. Eine Summe, die allerdings nicht ganz einfach zu erzielen sein dürfte - vor allem, wenn Thiago seinen Wechselwunsch deutlich hinterlegt.