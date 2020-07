Schalkes neue Wette auf die Zukunft: Das ist Malick Thiaw

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Wird vom FC Liverpool umworben: Schalke-Talent Malick Thiaw

Malick Thiaw vom FC Schalke wird als neue Innenverteidiger-Hoffnung gehandelt. Mit dem FC Liverpool hat bereits ein Top-Klub ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen. Grund genug, das mittlerweile mit einem Profivertrag ausgestattete Top-Talent von S04 vorzustellen.

Wer ist Malick Thiaw?

Malick Laye Thiaw kam am 8. August 2001 in Düsseldorf zur Welt. Sein Vater stammt aus dem Senegal, seine Mutter aus Finnland. Obwohl er in Deutschland geboren wurde, besaß er bis Anfang des Jahres lediglich die finnische Staatsbürgerschaft. 2017 wurde er für die U17-Nationalmannschaft des Landes berufen, kam dort allerdings nicht zum Einsatz.

Der heute 18-Jährige begann das Fußballspielen im Alter von fünf Jahren beim TV Kaulkum-Wittlaer, einem Düsseldorfer Verein. Von dort wechselte er 2009 zunächst zur Fortuna, nach einem Jahr weiter zu Bayer Leverkusen und 2011 schließlich zu Borussia Mönchengladbach. Für die Fohlen spielte Thiaw bis Sommer 2015, ehe er sich dem FC Schalke 04 anschloss.

In der Knappenschmiede durchlief er die U16 und die U17. Am 7. März gab der Innenverteidiger beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim sein Profidebüt, als er in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Seither kamen drei weitere Einsätze hinzu.

Die Belohnung: Am 5. Juli stattete ihn der FC Schalke mit seinem ersten Lizenzspielervertrag aus. Dieser läuft bis 2024.

"Malick hat unbestritten ein großes Potenzial, durfte in der vergangenen Saison schon erste Einsatzzeiten in der Bundesliga sammeln. Trainer David Wagner wird ihn mit seinem Team weiter behutsam an die 1. Liga heranführen", sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider und fügte an "Es ist unser festes Ziel, talentierte Spieler wie Malick zu halten und mit Bedacht zu entwickeln."

Was macht Malick Thiaw so besonders?

Mit seiner Größe von 1,91 Metern besitzt Thiaw ein echtes Gardemaß für einen zentralen Abwehrspieler. Er ist extrem kopfballstark und verfügt über ein gutes Auge. So antizipiert er sich anbahnende Gefahrenmomente und kann diese dank seiner Schnelligkeit rasch klären.

Auch in der Spieleröffnung hilft ihm seine gute Übersicht. Mit seinem rechten Fuß ist er extrem passstark und verfügt auch über Offensivdrang. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass der Youngster mit acht Toren und einer Vorlage in 20 Einsätzen der Topscorer des FC Schalke in der U19-Bundesliga war.

Zudem ist er flexibel einsetzbar und kann auch die Position des zentralen defensiven Mittelfeldspielers bekleiden. Auch wenn sein Gewicht mit 80 Kilogramm gegenüber seiner Körpergröße zunächst nicht allzu sehr beeindruckt, ist der 18-Jährige durchaus als robust zu bezeichnen.

Sein Gesamtpaket erinnert Insider bereits an Joel Matip, der im Jahr 2000 zu S04 kam und 2016 schließlich zum FC Liverpool wechselte. Mit den Reds gewann Matip 2019 die Champions League. Nicht wenige trauen Thiaw einen ähnlichen Werdegang zu.

Das ist der Stand der Dinge bei Malick Thiaw

Mit Ablauf der Spielzeit 2019/2020 endete für Malick Thiaw das Kapitel Jugendmannschaften, zumindest auf Vereinsebene. Der Kapitän der U19, der auf Empfehlung von Trainer-Koryphäe Norbert Elgert im Winter-Trainingslager erstmals mit den Bundesliga-Stars trainierte, rückt in den Profi-Kader auf.

Selbstredend ist das Schalker Top-Talent trotz seines neuen Vertrags interessant für andere Vereine. Laut "Mirror" soll der FC Liverpool im Frühling seine Absichten hinterlegt haben. Also jener Verein, in dem mit Joel Matip genau derjenige Spieler aktiv ist, dem Thiaw so ähnelt. Auch der AC Mailand wurde als Interessent gehandelt.

So könnte die Zukunft von Malick Thiaw aussehen

Dass das Interesse von einem Verein wie dem LFC mitsamt Meistertrainer Jürgen Klopp einem jungen Spieler schmeichelt, ist so logisch wie nachvollziehbar.

Doch genauso logisch ist, dass die Einsatzchancen bei seinem derzeitigen Verein für Thiaw deutlich höher sind als an der Anfield Road, wo namhafte Konkurrenten wie Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez und eben Joel Matip die Abwehr bilden.

Juha Malinen, seines Zeichens U21-Nationaltrainer Finnlands, steht mit dem Spieler intensiv in Kontakt. Anfang des Jahres besuchte Malinen Thiaw sogar in Gelsenkirchen. Da dieser fließend Finnisch spricht, gestaltet sich der Austausch einfach.

Ob allein das aber reicht, um ihn auch zum Nationalspieler zu machen, darf angesichts der deutschen Konkurrenz bezweifelt werden. Aus Spielersicht kann man jedoch sagen: Es könnte weitaus unangenehmer sein.

Luis Holuch