Ex-Coach zu Sané: "Musste lernen, mit dem Hype umzugehen"

imago sportfotodienst

Leroy Sané (l.) spielte auf Schalke unter André Breitenreiter

Leroy Sané ist die spektakuläre Neuverpflichtung des FC Bayern München zur kommenden Bundesliga-Saison. Der zweimalige englische Meister, der zuletzt bei Manchester City unter Vertrag stand, reifte einst beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04 zum Profi heran.

Unter André Breitenreiter schaffte der Linksaußen in der Saison 2015/2016 den endgültigen Durchbruch zum Bundesliga-Profi. Nachdem er zuvor schon als Einwechselspieler in Erscheinung getreten war, setzte Breitenreiter voll auf die Dienste des pfeilschnellen Außenstürmers.

Im Gespräch mit dem "kicker" erinnert sich der derzeit vereinslose Fußballlehrer an seinen talentiertesten Schützling: "In diesem Jahr habe ich ihn auf seinem Weg nach oben begleitet. Durch seine Weiterentwicklung und Leistung hat er seinen Marktwert von vier Millionen auf einen Transfererlös von 55 Millionen hochgeschraubt und wurde A-Nationalspieler. Das hat nicht nur ihn, sondern auch mich sehr stolz gemacht.", erinnerte sich Breitenreiter an das Spieljahr 2015/2016.

Breitenreiter: "Leroy ist ein Gewinn für jede Mannschaft"

Der heute 46-Jährige erkannte das enorme Potenzial des Schalker Eigengewächses frühzeitig und setzte sein ganzes Vertrauen in die Dienste Sanés. "Leroy ist mit seinem Talent und seinem Potenzial ein Gewinn für jede Mannschaft. Er hat sportliche 'Waffen': Seine Geschwindigkeit und Abschlussstärke helfen jedem Team, um Spiele entscheiden zu können", so Breitenreiter weiter.

Der Ex-Schalke-Coach kann nicht nachvollziehen, dass Sané mitunter Nachlässigkeiten in der Trainingsarbeit und charakterliche Schwächen in Sachen Einstellung und Leistungsbereitschaft vorgeworfen werden, die ihn unter anderem auch die Teilnahme an der WM 2018 gekostet haben. Er betonte: "Leroy ist ein intelligenter Bursche und hat einen tollen Charakter. Wie jeder junge Spieler musste aber auch Leroy lernen, mit Erfolg und dem Hype um seine Person umzugehen, der damals während seines Aufstiegs entstand. [...] Nach einer kurzen Zeit der Ablenkung hatte es Leroy aber verstanden, sich wieder auf das Training zu konzentrieren und Gas zu geben."

Ab dem August soll Sané seine Qualitäten dann endlich beim FC Bayern einbringen, bei dem er für die kommenden fünf Saison unterschrieben hat.