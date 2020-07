Noch mal Bundesliga? Zukunft von Mesut Özil noch ungewiss

imago sportfotodienst

Mesut Özil hat beim FC Arsenal wohl keine Zukunft mehr

Der FC Arsenal hat in den letzten Wochen einen sportlichen Aufschwung hingelegt. Vier Siege und ein Remis holten die Gunners aus den letzten fünf Pflichtspielen und dürfen als Tabellenachter noch von der Qualifikation für das europäische Geschäft träumen.

Keine Rolle spielte unter Teammanager Mikel Arteta in den letzten Wochen Mittelfeld-Star Mesut Özil, der über den Status des Ergänzungsspielers bei den Londonern nicht mehr hinauszukommen scheint.

In den letzten Tagen mehrten sich die kritischen Worte am einstigen Arsenal-Superstar, dem immer wieder Lustlosigkeit und fehlendes Engagement vorgeworfen wurden.

Offensichtlich will der Hauptstadt-Klub seinen Top-Verdiener (über 390.000 Euro pro Woche), der noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, nur allzu gerne loswerden. Özil selbst machte zuletzt keine großen Anstalten, den Verein trotz seiner Reservistenrolle im Sommer verlassen zu wollen.

Wie die englische Boulevard-Zeitung "Sun" jüngst berichtete, kommen für den deutschen Weltmeister von 2014 ohnehin nur zwei Varianten infrage, sollte es beim FC Arsenal nicht mehr weitergehen.

Eine Rückkehr in die Bundesliga, worüber immer mal wieder spekuliert wurde, soll keine Option für Özil sein, der einst für den FC Schalke und den SV Werder Bremen auf Torejagd ging.

Wie die Zeitung aus dem direkten Umfeld des 31-Jährigen erfahren haben will, sieht sich der Kreativspieler selbst wenn überhaupt in der US-amerikanischen Eliteliga MLS oder in der türkischen SüperLig.

Der gebürtige Gelsenkirchener könne sich demnach vorstellen, im Herbst seiner Karriere noch einmal den Schritt in die Vereinigten Staaten oder in die Türkei zu wagen, um eine weitere sportliche Herausforderung anzunehmen.

Özil spielt seit 2013 für die Gunners und war in seinen ersten Spielzeiten im Verein absoluter Leistungsträger. Mit dem Klub holte er dreimal den FA Cup. In der laufenden Saison stand er in der Premier League bisher 18 Mal auf dem Rasen, absolvierte seine letzte Partie allerdings vor über vier Monaten. Offiziell erklärte Arsenal mehrfach, Özil leide an Rückenbeschwerden.