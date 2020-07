Matip will S04-Rückkehr nicht ausschließen

unknown

Hält Liverpools Tainer Jürgen Klopp (l.) für etwas ganz besonderes: Joel Matip (r.)

Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 und heutige Liverpool-Star Joel Matip will eine Rückkehr nicht ausschließen.

"Ich fühle mich Schalke verbunden", sagte der derzeit verletzte Innenverteidiger des englischen Fußball-Meisters FC Liverpool in einem Interview den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" und schob hinterher: "dieser Verein wird den Rest meines Lebens ein Teil von mir bleiben".

Derzeit sei er einerseits "sehr glücklich in Liverpool", andererseits wolle er "niemals nie" sagen. Bei den Reds hat Joel Matip noch Vertrag bis 2024. "Im Fußball sind vier Jahre eine lange Zeit", so der 28-Jährige, "derart weit nach vorn zu schauen, ist in unserer Branche fast unmöglich". Daher wolle er sich "nur auf naheliegende Dinge zu konzentrieren".

Unterdessen hob der Abwehrspieler die Verdienste von Trainer Jürgen Klopp am ersten Meistertitel seit 30 Jahren hervor.

"Er hat ein super Team und eine tolle Spielidee, die jeder einzelne Spieler versucht, zu verinnerlichen. Seine intensive Art des Fußballs, dem Gegner keinen Raum zum Atmen zu geben, ist besonders". Klopp verstelle sich nicht und bleibe seiner Linie treu, sagte Matip.

Über die besondere Fähigkeit, dass der 53 Jahre alte frühere Bundesliga-Coach die Spieler mehr als die meisten anderen Trainer erreiche, sagte Matip: "Ich weiß nicht, wie er es macht. Das bleibt sein Geheimnis. Fakt ist aber, dass seine Mannschaften für ihn durchs Feuer gehen. Er schafft es, eine ganz besondere Atmosphäre im Team zu erzeugen und klarzumachen, dass man nur Erfolg haben kann, wenn man sich dem großen Ganzen unterordnet."

Diese Mentalität habe Klopp "in die Köpfe der Spieler, der Fans und des ganzen Vereins eingepflanzt und damit eine große Einheit geschaffen", sagte der 28-Jährige, der nach einer Fußverletzung für den Rest der Saison ausfällt. "Er ist ein außergewöhnlicher Trainer, der weltweit seinesgleichen sucht."