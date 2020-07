Bayern könnte auf Barca treffen! RB gegen Klopp-Schreck

unknown

FC Bayern und RB Leipzig greifen wieder in der Champions League an

Sollte sich der FC Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren, trifft der Doublegewinner aus Deutschland auf den Sieger aus SSC Neapel-FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

RB Leipzig muss sich nach dem bereits perfekten Einzug in die Runde der letzten Acht mit Atlético Madrid auseinandersetzen.

Die vier noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele sind für den 7./8. August angesetzt, die Heimvereine dürfen ihre Spiele laut UEFA-Entscheid jeweils im eigenen Stadion austragen. Die Viertelfinals sind für den 12. bis 15. August, die Halbfinals für 18./19.8., das Endspiel für 23.8 terminiert. Alle Spiele werden um 21:00 Uhr MESZ angepfiffen.

Wir haben die Auslosung im Liveblog begleitet:

+++ Die Auslosung ist beendet +++

Das war es erst einmal aus Nyon. Nach der Auslosung der Champions-League-Spiele folgt ab 13:00 Uhr die Ziehung für die Partien der Europa League. sport.de begleitet auch diese Auslosung im Liveblog.

+++ Krösche über das Los +++

Markus Krösche (RB Leipzig): "Wir haben eine gute Philosophie, einen jungen Trainer und ein junges Team. Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen Atlético Madrid."

+++ Die Reaktionen +++

Nun werden erste Reaktionen eingefangen. Sowohl bei Atlético Madrid als auch bei PSG gibt es jedoch technische Probleme!

+++ Die Halbfinal-Begegnungen +++

Sieger aus VF1 vs. Sieger aus VF3

Sieger aus VF2 vs. Sieger aus VF4

Damit steht fest: Der FC Bayern würde im Falle eines Weiterkommens im Achtel- und Viertelfinale entweder auf Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyon oder Juventus treffen.

RB Leipzig bekommt es beim Erreichen des Halbfinals mit dem Sieger aus der Begegnung zwischen Atalanta und PSG zu tun.

+++ Es geht endlich los! +++

Die Viertelfinal-Begegnungen werden gezogen:

VF1: Real Madrid / Manchester City vs. Olympique Lyon / Juventus

VF2: RB Leipzig vs. Atlético Madrid

VF3: SSC Neapel / FC Barcelona vs. FC Chelsea / FC Bayern

VF4: Atalanta Bergamo vs. Paris Saint-Germain

🇮🇹 Napoli / 🇪🇸 Barcelona ᴠ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea / 🇩🇪 Bayern#UCLdraw pic.twitter.com/PFzeoT7wSg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10. Juli 2020

+++ Ex-BVB-Star Paolo Sousa ist die Losfee +++

Mit Juventus gewann er 1996 den Henkelpott, ein Jahr später mit Borussia Dortmund. Der Portugiese fungiert heute als Losfee.

Was bedeutet es, dass das Finale nun in Lissabon stattfinden kann? "Es ist sehr wichtig für uns, auch dass die Behörden so gut zusammengearbeitet haben."

Paolo Sousa äußert sich auch zur besonderen Situation, 1997 mit Borussia Dortmund gegen seinen Ex-Verein im Finale gespielt zu haben: "Ich habe Juventus damals im Finale erarbeitet. Ich habe in Turin gelernt, in wichtigen Spielen zu siegen. Es war wirklich sehr besonders für mich."

+++ Vorstellung des Finalorts +++

Statt in Istanbul, wie eigentlich geplant, kommt die Fußball-Exzellenz im August in Lissabon zusammen. Nun kommt der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti auf die Bühne. Der Italiener spricht seinen ausdrücklichen Dank an die portugiesischen und türkischen Behörden sowie an die nationalen Verbände aus.

+++ Interviews mit einigen Klub-Vertretern +++

Giorgio Chiellini (Juventus) über seine Vorbereitung: Es war nicht leicht, in Form zu bleiben, gerade für die Älteren wie mich. Nach dem Frühstück war das eigentliche Training, hinter meiner Tochter herzurennen. Wir haben ungewöhnlich viel Zeit mit der Familie verbracht. Es war nicht alles schlecht, aber jetzt sind wir froh, dass es weiter geht.

Txiki Begiristain (Funktionär Manchester City) über die Errungenschaften: Es war eine schwierige Zeit, der Zusammenhalt im Klub und in der Gesellschaft war aber wichtiger als Transfer und Verhandlungen.

Jorginho (Ex-Spieler Olympique Lyon) über die Vorbereitung: Das waren große Herausforderungen, wir müssen uns ganz anders vorbereiten. Es geht darum, das richtige Maß zu finden.

Giovane Élber (Botschafter FC Bayern) über die Chancen aufs Weiterkommen: Wir hoffen aufs Weiterkommen. Es steht noch das Rückspiel gegen Chelsea an, es ist auch eine besondere Situation für die Spieler, die jetzt im Urlaub sind.

Guillermo Amor (Funktionär FC Barcelona): Wir sind froh, dass es weiter geht. Die Mannschaft ist vorbereitet, das schwierige Rückspiel gegen Neapel anzutreten.

+++ Einstimmung auf die Runde der letzten Acht ++

Vor der Ziehung hat die UEFA wie gewohnt die besten Szenen aus den bisherigen Spielen der Champions League zusammen gestellt. Mit dabei auch die größten Momente des FC Bayern und RB Leipzig, die beide eine sehr überzeugende Königsklassen-Saison gespielt haben.

+++ Gleich geht es los! +++

In Nyon sind die Zettel vorbereitet, die Kugeln sind gemischt: Die Auslosung der Viertel- und Halbfinal-Paarungen beginnt in Kürze. Pedro Pinto richtet seine Grußworte im Namen der UEFA an die teilnehmenden Teams.

"Wir sind unglaublich froh, zurück zu sein", so Pinto, der die Ziehung in Nyon in einem leeren Raum leitet. Die Klubvertreter sind per Video dazugeschaltet.

+++ Quartett um Leipzig schon weiter +++

RB Leipzig hatte es ebenfalls mit einem Topklub aus der Premier League zu tun. Die Nagelsmann-Elf setzte sich mit zwei überzeugenden Siegen gegen Tottenham Hotspur durch.

Im Hinspiel schoss der Neu-Londoner Timo Werner die Sachsen per Elfmeter zum knappen 1:0-Erfolg. Im Rückspiel in Leipzig machten Marcel Sabitzer (10., 21.) und Emil Forsberg (87.) alles klar.

Neben Leipzig sind ebenfalls Atalanta Bergamo, Atlético Madrid und PSG bereits im Viertelfinale.

+++ Bayern mit einem Bein im Viertelfinale +++

Double-Sieger FC Bayern wird mit großer Vorfreude auf die Auslosung der Champions-League-Viertelfinalspiele blicken. Denn: Die Münchner gewannen ihr Achtelfinal-Hinspiel Ende Februar beim FC Chelsea mit 3:0.

Serge Gnabry hatte den deutschen Rekordmeister mit einem Blitz-Doppelpack (51., 54.) in Führung gebracht. Robert Lewandowski (76.) stoß das Tor zur Runde der letzten Acht mit seinem Treffer dann noch weiter auf. Beide Angreifer bekamen zurecht Top-Noten!

🔴 2019/20 top scorer Robert Lewandowski on target again in last 16...#UCLdraw pic.twitter.com/QQVrECLJNt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10. Juli 2020

+++ Wie sind die Teams drauf? +++

In Frankreich wird seit Monaten nicht mehr gespielt, in Deutschland ruht der Ball ebenfalls mittlerweile. Ganz anders in Spanien, England oder Italien, wo sich die nationalen Ligen im Endspurt befinden.

Wie sind die Mannschaften aktuell drauf und welche Chancen haben sie auf den Gewinn des Henkelpotts? Wir haben das Powerranking der Champions League erstellt!

+++ So läuft die Auslosung +++

In beiden Wettbewerben wird die Auslosung in drei Durchgänge unterteilt. Erst werden die Viertelfinal-Paarungen gezogen, dann die Halbfinal-Paarungen, und am Schluss wird noch ermittelt, welcher Halbfinal-Sieger im Endspiel auf dem Papier das Heimrecht besitzt. Die Auslosung der Champions League beginnt um 12:00 Uhr, die der Europa League um 13:00 Uhr.

+++ Diese Achtelfinals stehen noch aus +++

Bislang stehen überhaupt erst vier Viertelfinal-Teilnehmer in der Champions League fest: RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain. Bei vier von acht Champions-League- und allen acht Europa-League-Paarungen müssen erst einmal die Achtelfinal-Duelle abgeschlossen werden, die im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurden.

In der Champions League finden am 7. und 8. August noch folgende Achtelfinal-Rückspiele statt: Bayern München - FC Chelsea (Hinspiel 3:0), FC Barcelona - SSC Neapel (1:1), Manchester City - Real Madrid (2:1), Juventus Turin - Olympique Lyon (0:1).

In der Europa League spielen am 5. und 6. August gegeneinander: Schachtjor Donezk - VfL Wolfsburg (2:1), FC Basel - Eintracht Frankfurt (3:0), Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (3:1), Manchester United - Linzer ASK (5:0), FC Kopenhagen - Basaksehir Istanbul (0:1), Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus (1:1), Inter Mailand - FC Getafe, FC Sevilla - AS Rom (beide Hinspiele annulliert).