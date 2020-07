Griezmann fehlt Barca bis auf Weiteres

Irina R. H via www.imago-images.de

Antoine Griezmann zog sich eine Muskelverletzung zu

Weltmeister Antoine Griezmann hat sich eine Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen und fehlt dem spanischen Meister FC Barcelona auf unbestimmte Zeit.

Dies teilten die Katalanen nach medizinischen Tests beim 29-jährigen Franzosen am Sonntagvormittag mit. Griezmann war beim 1:0 bei Real Valladolid am Samstag in der Halbzeitpause durch Luis Suárez ersetzt worden.