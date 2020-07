Frings gibt Comeback auf der Trainerbank

unknown

Übernimmt den SV Meppen: Torsten Frings

Der frühere Nationalspieler Torsten Frings wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Meppen. Das gaben die Emsländer am Dienstag bekannt. Der 43-Jährige unterschrieb in Meppen einen Zweijahresvertrag plus Option für eine Verlängerung.

Frings tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, der nach sieben Jahren im Verein zu Rot-Weiss Essen wechselt. "Der SV Meppen ist ein Traditionsklub mit ganz viel Potenzial und Leidenschaft", sagte Frings. "Die 3. Liga ist eine Profiliga, die absolut begeistert. Was hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde, ist einfach klasse!"

"Wir hatten von Beginn an das gute Gefühl, dass Torsten eine Top-Lösung für uns ist. Ich bin sicher, dass er als Cheftrainer hier viel bewegen kann", so SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann.

Fix ✍️ - Torsten Frings ist neuer Cheftrainer



Der SV Meppen hat den Cheftrainerposten neu besetzt: Torsten Frings tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, der nach sieben Jahren den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hat. 👉 https://t.co/HvDFR8VI5u#ndsvm pic.twitter.com/DMCGwDLVGh — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) 14. Juli 2020

Der 79-malige Nationalspieler begann seine Trainerkarriere als Assistenzcoach bei seinem Herzensklub Werder Bremen. Danach trainierte er von Januar bis Dezember 2017 den SV Darmstadt 98 in der ersten und zweiten Liga. In der Bundesliga spielte Frings für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Bayern München.