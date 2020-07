RB gibt seinen Fahrplan bekannt - Test gegen Wolfsburg

Kevin Voigt

Julian Nagelsmann startet mit seinen Leipzigern schon bald wieder ins Training

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kehrt in Vorbereitung auf das Finalturnier der Champions League am 22. Juli auf den Trainingsplatz zurück.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird es aber kein vorbereitendes Trainingslager für die Königsklasse geben. RB trifft im Viertelfinale am 13. August in Lissabon auf Atlético Madrid.

Alle Einheiten finden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am 20. und 21. Juli stehen die obligatorischen Diagnostik- und Leistungstests an.

"Wir werden versuchen, zwei Testspiele zu machen, um auf eine gute Wettkampfspannung für das Turnier zu kommen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Der erste Termin ist bereits fixiert: Am 30. Juli empfängt RB den VfL Wolfsburg zu einem Vorbereitungsspiel.

Sportdirektor Markus Krösche erwartet mit Blick auf den Rahmenterminkalender "insbesondere für unsere Nationalspieler" eine "extrem hohe" Belastung. "Wir versuchen das sowohl in der Kaderplanung aber dann natürlich auch in der Trainingssteuerung und -belastung zu berücksichtigen", sagte er dem "SID".

Insgesamt sei die Situation nicht ideal, "aber die Corona-Pandemie hat sich ja niemand ausgesucht. Alle Klubs müssen einen Umgang damit finden und auch für uns gilt es nicht zu jammern, sondern die Herausforderung bestmöglich anzunehmen."