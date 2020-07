BVB-Kapitän Reus zieht positives Fazit

unknown

Stellt BVB-Coach Lucien Favre (l.) ein gutes Zeugnis aus: Kapitän Marco Reus

Borussia Dortmund fehlt nicht mehr viel, um die Meisterschaft zu gewinnen. Das glaubt zumindest BVB-Kapitän Marco Reus.

"In der Rückrunde hat sich glaube ich gezeigt, dass wir an Stabilität gewonnen haben", sagte Reus in einem vom BVB veröffentlichten Interview.

Seit Lucien Favre Trainer ist, habe das Team Stabilität für die ganze Saison gewonnen. Das habe zwar noch nicht für den großen Coup gereicht. "Aber wir sind glaube ich schon ein Stückchen näher rangekommen", sagte der Fußball-Nationalspieler.

Für ihn sei es das Wichtigste, Kontinuität in das Spiel und die Ergebnisse zu bekommen. "Dann wirst du das zwangsläufig mal schaffen", so Reus. Der FC Bayern habe das den anderen Mannschaften voraus. "Da sind wir glaube ich gerade auf einem guten Weg, das zu durchbrechen."

Der 31-Jährige fällt seit Anfang Februar aus. Im DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen hatte sich Reus eine Muskelverletzung zugezogen.