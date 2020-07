Verkauf ausgeschlossen! Gladbach baut voll auf Abwehr-Duo

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Matthias Ginter (l.) und Nico Elvedi sind Gladbachs wichtigste Abwehrstützen

Die abgelaufene Bundesliga-Spielzeit war aus Sicht von Borussia Mönchengladbach die erfolgreichste seit fünf Jahren. Ausschlaggebend dafür war vor allem eine stark performende Defensivreihe, die nach Meister FC Bayern und RB Leipzig die wenigsten Gegentore zuließ.

Neben Schlussmann Yann Sommer zeigten sich auch die Innenverteidiger Matthias Ginter und Nico Elvedi als feste Größen im Gladbacher Abwehrspiel. Die beiden absolvierten in der Bundesliga 31 beziehungsweise 32 Spiele für den VfL und bildeten somit die festen Konstanten im Defensivverbund von Cheftrainer Marco Rose.

Kein Wunder, dass die Gladbacher Vereinsführung möglichst schnell mit seinen Abwehr-Duo verlängern will, das nächstes Jahr auch gemeinsam in der Champions League durchstarten will.

Sowohl Ginter als auch Elvedi besitzen derzeit nur noch einen Vertrag bis 2021 am Niederrhein. Die Verhandlungen über vorzeitige Vertragsverlängerungen dürften in Corona-Zeiten nicht die leichtesten werden, weiß auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Dieser garantierte jüngst gegenüber der "Bild" noch einmal, dass keiner der Gladbacher Stammspieler in der laufenden Transferperiode abgegeben werden soll: "Wir wollen mit diesem sportlich hochwertigen Kader in der Champions League spielen."

Das bedeutet aber längst nicht, dass die Borussia-Stars um die Nationalspieler Ginter und Elvedi ihre Kontrakte auch vorzeitig weiter ausdehnen.

Eberl will Ginter und Elvedi langfristig binden

Laut dem Zeitungsbericht hat der Verein die Option, sowohl mit dem 26-jährigen Ginter als auch mit dem drei Jahre jüngeren Elvedi zunächst mal bis 2022 zu verlängern. Von dieser Klausel will Eberl aber möglichst absehen, sein Innenverteidiger-Paar gerne mit längerfristigen Verträgen ausstatten. Eine Einigung hierzu habe es bislang allerdings nicht gegeben.

Ginter äußerte sich zum Status Quo zuletzt zuversichtlich: "Ich bin glücklich in Gladbach und kann mir durchaus vorstellen, die nächsten Jahre hier zu bleiben. Aber in der Corona-Zeit gab es natürlich Wichtigeres, als über meinen Vertrag zu sprechen", zitierte die "Bild" den Rio-Weltmeister.

Auch Elvedi fühlt sich derzeit wohl beim fünfmaligen Deutschen Meister, erkannte er doch sogar: "Borussia hat sich zu einem echten Spitzenklub entwickelt. Wir haben eine super Mannschaft, einen super Trainer, super Fans. Langsam ist es eigentlich nicht mehr nötig, den nächsten Schritt bei einem anderen Klub zu machen."

Die Vorzeichen stehen demnach alles andere als schlecht für die Gladbacher, ihre Leistungsträger weiter zu halten. Wenngleich die kommenden Vertragsverlängerung mächtig ins Geld gehen dürften.