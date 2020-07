FC Bayern und Gladbach machen Jagd auf "kanarischen Iniesta"

via www.imago-images.de

Pedri (l.) steht beim FC Bayern und Gladbach auf dem Zettel

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten sind der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wohl auf den selben Youngster aufmerksam geworden.

Laut "Sky"-Informationen hat Gladbach den 17-jährigen Angreifer Pedro González López, kurz Pedri, ins Visier genommen.

Der Youngster spielt aktuell noch für den spanischen Zweitligisten UD Las Palmas, wechselt aber im Sommer für fünf Millionen Euro zum FC Barcelona. Pedri wird allerdings noch nicht bei den Katalanen eingeplant und soll direkt wieder verliehen werden.

Dem Bericht zufolge hat Gladbach bereits eine entsprechende Anfrage bei Barca hinterlegt. Fohlen-Sportdirektor Max Eberl wollte sich nicht zu den Spekulationen äußern, deutete aber an: "Wir wollen und versuchen kreative Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen."

Doch auch der FC Bayern hat Pedri wohl auf dem Zettel. Wie "Sky" berichtet, kursiert das Gerücht in "vertrauten Barcelona-Kreisen".

Pedri war in der abgelaufenen Saison unumstrittener Stammspieler bei UD Las Palmas. In 34 La-Liga-2-Spielen erzielte das Supertalent drei Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. Auch in der spanischen Junioren-Nationalmannschaft ist Pedri eine feste Größe.

Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente in Spanien. Pedri kommt zumeist als linker Angreifer zum Einsatz. Der Youngster kann allerdings auch im offensiven Mittelfeld oder auf der rechten Seite spielen.

Pedri - der "kanarische Iniesta"

"Pedri zu ersetzen, ist unmöglich. Er wird schon bald ein Star des spanischen Fußballs sein", lobte Las-Palmas-Coach Pepe Mel seinen Schützling, bevor er mit der spanischen Nationalmannschaft im Oktober nach Brasilien zur U17-WM reiste.

In Spanien wird Pedri längt mit Barca-Legende Andrés Iniesta verglichen und sogar als "kanarischer Iniesta" bezeichnet.

Der mittlerweile 36-Jährige ist sogar ein Vorbild von Pedri. "Iniesta war derjenige, der mir am meisten aufgefallen ist. Ich mochte schon immer seine Spielweise, die Ruhe, die er hatte und vor allem, wie er als Mensch war", sagte er zuletzt.