Spada/LaPresse via www.imago-images.de

Ante Rebic spielt derzeit auf Leihbasis beim AC Milan

Noch spielt Ante Rebic nur auf Leihbasis beim AC Milan, doch schon bald könnte der Transfer des Vize-Weltmeisters von Eintracht Frankfurt zum italienischen Traditionsklub perfekt sein. Sollte der Kroate Deutschland endgültig den Rücken kehren, würde er ein Kapitel beenden, das es nur dank Ralf Rangnick und Red Bull überhaupt gibt.

Anders als die Fußball-Weltmeisterschaft 2018, bei der Kroatien überraschend bis in das Finale marschierte, endete das Turnier für die Mannschaft von Ante Rebic 2014 in Brasilien bereits nach der Gruppenphase. Dennoch nutzte der Stürmer seine wenigen Einsätze, um das Interesse von Ralf Rangnick nachhaltig zu wecken.

"Ich habe mich bei der WM ganz gut geschlagen und er war für die Red-Bull-Fußballabteilung zuständig", erinnerte sich Rebic im "Newsweek"-Interview an die Zeit vor seinem Wechsel nach Deutschland: "Er hat dann meinen Agenten angerufen und ihm gesagt, dass er mich haben möchte."

"Möchtest du in Leipzig oder Salzburg spielen?"

Als der Wechsel schließlich perfekt war, hatte Rebic immer noch keine Gewissheit, für welchen Verein er in Zukunft auflaufen würde. Viel mehr wurde ihm von Rangnick die Wahl gelassen. "Willkommen bei Red Bull", habe ihm Rangnick gesagt und ergänzt: "Such dir aus: Möchtest du in Leipzig oder Salzburg spielen?"

Obwohl Leipzig damals noch in der 2. Bundesliga spielte, entschied sich der Kroate für eine Unterschrift bei den Sachsen. Dass es dort nicht rund für ihn lief, lag in den Augen des Stürmers am damaligen RB-Trainer Alex Zorniger. "Er hatte seine eigene Gruppe von Spielern und da gab es keinen Platz für neue Spieler", so Rebic.

Rebic über Jovic: "Ich weiß nicht, was passiert ist"

Zu einer doppelten Wiedervereinigung könnte es für Rebic in der nächsten Saison in Mailand kommen. So winkt ihm nicht nur ein Wiedersehen mit Ralf Rangnick, der in der Modemetropole der neue starke Mann werden soll, sondern auch ein erneutes Treffen mit Luka Jovic. Der Serbe wird schon seit Wochen mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht.

"Ich kann dazu nichts sagen, weil er noch nicht unterschrieben hat. Aber es ist ein Zufall, dass er zu Real Madrid gegangen ist. Dort ist es für ihn nicht gut gelaufen, weil er zu viele Verletzungen hatte. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber jetzt haben sie von ihm ein falsches Bild. Jovic muss sich nur auf den Fußball konzentrieren, dann ist er wirklich stark", lobte Rebic seinen ehemaligen Teamkollegen aus Frankfurter Zeiten.