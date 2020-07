Leih-Ausweg für Arp offenbar kein Thema

Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Fiete Arp will sich beim FC Bayern durchsetzen

Das erste Jahr im Trikot des FC Bayern München hat sich Fiete Arp wohl anders vorgestellt. Denn das einstige HSV-Talent bestritt nicht eine Partie für die Profis. Ein vorzeitiger Wechsel kommt für den Stürmer dennoch offenbar nicht in Frage.

Der 20-Jährige will auch in der kommenden Spielzeit an seinem Durchbruch beim deutschen Rekordmeister arbeiten. Das will "Bild" aus dem Umkreis des Spielers erfahren haben.

Ein Leih-Transfer zu einem anderen Klub, bei dem Arp womöglich wichtige Spielpraxis gewinnen könnte, sei für ihn derzeit kein Thema, heißt es. Ohnehin könnte ein solcher Wechsel dem Bericht zufolge schwierig werden, da ein interessierter Verein Arps sattes Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro übernehmen müsste.

In der Hinrunde wurde der Youngster, der für drei Millionen Euro vom HSV zum FC Bayern wechselte, von mehreren Verletzungen zurückgeworfen. Arp bestritt in der ersten Saisonhälfte gar nur ein einziges Spiel.

Nach dem Jahreswechsel kam Fiete Arp immer häufiger unter Drittliga-Trainer Sebastian Hoeneß in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In insgesamt zwölf Spielen für den FC Bayern II gelangen ihm drei Treffer.