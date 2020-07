Tottenham holt Big Points gegen Leicester

Richard Heathcote/NMC Pool Wi via www.imago-images

Harry Kane schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack

Top-Torjäger Harry Kane hat den englischen Fußballklub Tottenham Hotspur in der Premier League auf die internationalen Plätze geführt.

Die Spurs bezwangen Champions-League-Anwärter Leicester City am 37. Spieltag mit 3:0 (3:0) und zogen damit an den Wolverhampton Wanderers vorbei auf den sechsten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Heung-Min Son brachte Tottenham schon nach acht Minuten in Führung. Innerhalb von nur drei Minuten sorgte Kane noch vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung (37., 40.).