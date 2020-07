Frankfurts Fernandes klärt auf: Hätte zum BVB gehen können

Peter Schatz

Gelson Fernandes beendet seine aktive Laufbahn

Gelson Fernandes hat seine aktive Fußballerkarriere im Alter von bald 34 Jahren beendet. In seiner letzten Profisaison für Eintracht Frankfurt kam er verletzungsbedingt nur noch auf wenige Einsätze. Dennoch zeigte sich der Schweizer glücklich und zufrieden mit dem Ende seiner Laufbahn bei den Hessen.

"Die Corona-Pause gab mir die Zeit, mich mental auf das Karriereende vorzubereiten. In den vergangenen drei Monaten konnte ich Abstand vom Fußball nehmen. Ganz ehrlich: Ich freue mich auf die Zukunft", stellte der 67-fache Nationalspieler der Eidgenossen im Gespräch mit dem "kicker" fest.

Wie es beruflich genau weitergehen wird, hat Fernandes noch nicht hundertprozentig entschieden. Sicher ist bislang nur eines: "Ich denke nicht, dass ich Trainer werde, diesen Stress will ich nicht erleben."

Der Mittelfeldmann stand insgesamt drei Jahre lang bei der Frankfurter Eintracht unter Vertrag und bestritt 88 Bundesliga-Spiele für die SGE. Zuvor spielte er für Teams aus der Schweiz, Italien, Frankreich, England und Portugal, blickt somit auf eine extrem abwechslungsreiche Laufbahn zurück.

Größter sportlicher Erfolg für Fernandes war vor allem der Gewinn des DFB-Pokals mit den Frankfurtern vor zwei Jahren. Im großen Finale gegen den FC Bayern (3:1) fehlte er zwar rotgesperrt. Trotzdem bleibt ihm dieser Titel immer in Erinnerung.

Bevor sich der auf den Kapverdischen Inseln geborene Fernandes für Stationen in halb Fußball-Europa entschied, hätte es übrigens beinahe mit einem Wechsel zum Frankfurter Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund geklappt.

Fernandes erinnert sich an das Interesse des BVB im Jahre 2008, als gerade ein gewisser Jürgen Klopp bei den Schwarz-Gelben übernommen hatte: "Ich weiß nicht, ob es Klopp direkt war, aber Dortmund rief im August 2008 an und wollte mich von Manchester City ausleihen - sie hatten damals nicht viel Geld. Manchester City wollte das aber nicht machen. Schade, drei Jahre später war Dortmund Meister. Als Spielertyp hätte ich dorthin passen können." Nach den zwei Jahren bei den Cityzens ging es für Fernandes im Sommer 2009 vielmehr in Richtung AS Saint-Étienne.