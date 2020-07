Bitter für Lewy! Vergabe des Ballon d'Or fällt aus

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Robert Lewandowski wurde als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt

Der Ballon d'Or für den weltbesten Fußballer wird in diesem Jahr erstmals in seiner Geschichte nicht vergeben. "Zum ersten Mal seit 1956 macht der Ballon d'Or eine Pause", teilte die Fachzeitschrift France Football als Organisator am Montag mit. Als Grund für die Absage wurde die Corona-Pandemie angeführt.

"Die Kandidaten sitzen nicht im selben Boot, einige Spieler hatten eine verkürzte Saison. Wie können wir also eine faire Bewertung anstellen?", heißt in der Mitteilung der französischen Zeitschrift. Die Auszeichnung wird jährlich durch eine Abstimmung unter den Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften sowie von internationalen Medienvertreter vergeben.

Zwischen 2010 und 2015 war der Ballon d'Or mit der Weltfußballer-Auszeichnung der FIFA fusioniert, danach trennten sich die Preisverleihungen wieder.

Il n'y aura pas de Ballon d'Or France Football en 2020 https://t.co/HhhlzfRBc6 — France Football (@francefootball) 20. Juli 2020

Mit sechs Titeln führt der Argentinier Lionel Messi die ewige Rangliste des Ballon d'Or an, der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo folgt mit einem goldenen Ball weniger.

Besonders bitter dürfte die Entscheidung für Stürmerstar Robert Lewandowski vom FC Bayern München sein. Der Pole hatte nach seiner überragenden Saison 2019/2020 als heißester Anwärter auf den Goldenen Ball gegolten, lag bei praktisch allen Buchmachern in Fußball-Europa in Führung.