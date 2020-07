Atalanta legt Gosens-Preisschild fest

unknown

Darf Atalanta Bergamo für eine Ablösesumme verlassen: Robin Gosens

Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens darf bei einem entsprechenden Angebot den italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo verlassen. Wie der "Kicker" berichtet, fordern die Lombarden eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro.

Gleich mehrere Top-Klubs dürften an Gosens interessiert sein. Inter Mailand, Juventus Turin und der FC Chelsea sollen den 26 Jahre alten Außenverteidiger auf dem Zettel haben. Auch Bundesligist Hertha BSC wird als Interessent gehandelt, während sich der finanziell gebeutelte FC Schalke 04, im Winter noch heißer Kandidat auf einen Transfer des torgefährlichen Verteidigers, sich wohl aus dem Poker um den Nationalmannschafts-Kandidaten verabschiedet haben dürfte.

Gosens, der 2017 für rund eine Million Euro von Heracles Almelo nach Bergamo wechselte, gehört zu den Leistungsträgern von Atalanta, das im Viertelfinale der Champions League steht und als derzeitiger Tabellendritter auch nicht mehr von einem Platz in der Königsklasse in der kommenden Saison zu verdrängen ist. 2019/20 erzielte er in 38 Pflichtspielen zehn Treffer für das Team aus der Lombardei und legte weitere 8 Tore vor.