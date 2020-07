Matondo: "Grundsätzlich gehört Schalke nach Europa"

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Will in 2020/2021 mit dem FC Schalke durchstarten: Rabbi Matondo

Er sorgte für das Aufreger-Thema der letzten Tage bei den Fans des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Erst ließ sich Rabbi Matondo beim Fitness-Training im BVB-Trikot ablichten, um sich kurze Zeit später in einem ausführlichen Statement öffentlich zu entschuldigen.

Jetzt betonte der Teenager erneut, dass er Verständnis für die zum Teil heftigen Fan-Reaktionen habe. "Ich kann den Ärger der Fans nachvollziehen. [...] Es war ein Fehler, und es tut mir leid", so der Waliser im Gespräch mit der "Sport Bild".

Wie zuvor schon in seinem persönlichen Statement erklärt, führte Matondo noch einmal aus, dass er das schwarz-gelbe Jersey "nicht wegen Dortmund, sondern wegen Jadon Sancho angezogen" habe. Zu diesem pflege er eine enge Freundschaft. Dennoch hätte die Trikot-Aktion nicht passieren dürfen, erkannte der Offensivmann.

Matondo bezog derweil auch zu den künftigen sportlichen Zielen mit seinem kriselnden Klub Stellung. Nachdem der FC Schalke die schlechteste Rückrunde seiner Geschichte gespielt und keine der letzten 16 Bundesliga-Partien gewonnen hatte, versank Königsblau im Niemandsland der Tabelle.

Nach dieser Horrorsaison dürfe der Klub nun keine überehrgeizigen Ziele aufrufen, meinte Matondo, fügte aber gleichzeitig hinzu: "Grundsätzlich ist Schalke mit seiner Geschichte und den Fans natürlich ein Klub, der nach Europa gehört." Zunächst aber müsse er mit seinen Teamkollegen dafür sorgen, "nach der schlechten Rückrunde wieder Erfolgserlebnisse zu sammeln".

Matondo selbst will vor allem als Torschütze deutlich mehr in Erscheinung treten und somit mehr Verantwortung bei den Gelsenkirchenern übernehmen: "Allein um den Fans zu zeigen, dass ich ihnen etwas zurückgeben und die Sache wieder gutmachen will."

Der 19-Jährige steht seit Januar 2019 beim FC Schalke unter Vertrag. In dieser Zeit hat er bisher 27 Bundesligaspiele bestritten, in denen er zwei Treffer erzielte.