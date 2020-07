Neururer über S04: Ziel kann nur "Klassenerhalt" heißen

via www.imago-images.de

Peter Neururer fordert eine neue Zielausrichtung beim FC Schalke 04

Peter Neururer begleitet den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 seit etlichen Jahren, war selbst einmal Trainer des Revierklubs. Der 65-Jährige sieht nun schwere Zeiten auf seinen Herzensverein zukommen.

Der FC Schalke 04 müsse "lernen, ein neues Bewusstsein zu schaffen", führte Neururer in einer Kolumne in der "Sport Bild" aus: "Träumereien von Europa gehören komplett ad acta gelegt."

Der Kulttrainer geht noch weiter: Schalke müsse "nun realistische Ziele äußern", um nicht dieselben Fehler zu begehen wie in den Jahren zuvor. "Und das Ziel für die kommende Saison kann nur heißen: Klassenerhalt!"

Neururer, selbst Mitglied bei den Königsblauen und in regelmäßigem Austausch mit Sportvorstand Jochen Schneider, legt zugleich den Finger in die Wunde. Zwar mache Schneider aus seiner Sicht derzeit alles "richtig", indem er den Klub nach außen hin so verkauft, "wie die Situation bei Schalke" ist. Die Lage sei jedoch ernst, der Klub sei "finanziell am Boden, die sportliche Perspektive mit der Mannschaft ist gleich null".

Neururer: Schalke 04 nach Vizemeisterschaft überschätzt

Wichtig ist laut Neururer vielmehr, "dass Schalke wieder die richtige Mentalität in die Mannschaft bekommt. Wenn mir erzählt wird, dass es Schalke-Spieler in der jüngsten Vergangenheit gab, die bis sieben Uhr morgens feiern waren in Düsseldorf, da fällt mir kaum mehr etwas zu ein".

Die Spieler sollten in Zukunft verstehen, "mit welchem Verein sie es zu tun haben", der Klub unterscheide sich nämlich von vielen anderen: "Die Fans kommen, um der Mannschaft zu helfen. Schalke ist keine Mode, das ist Liebe. Das ist hier einfach etwas anderes als etwa in Leipzig."

Der gesamte Verein hat sich nach Meinung von Peter Neururer vor allem nach der Vizemeisterschaft von 2018 "falsch eingeschätzt". In der Folge wurden "dann noch mal fette Verträge abgeschlossen, die heute nun viel zu hoch sind. Die Mannschaft war nicht so stark, wie die Verantwortlichen dachten". Schalke hatte damals auch in der Champions League nichts verloren, so Neururer weiter: "Beim 0:7 bei Manchester City habe ich mich geschämt."