Regensburg leiht Bremens Beste aus

Beste wechselt nach Regensburg

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Linksverteidiger Jan-Niklas Beste für zwei Jahre vom Bundesligisten Werder Bremen ausgeliehen. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Spielzeit für den niederländischen Erstligisten FC Emmen.

"Niklas ist ein schneller, technisch sehr versierter und offensivstarker Linksverteidiger, der sich vor allem in der vergangenen Spielzeit durch seine Erfahrungen in der Eredivisie nochmals immens weiterentwickelt hat", sagte Geschäftsführer Profifußball Christian Keller: "Beim SSV Jahn soll Niklas nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen."