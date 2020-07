Sané: "Ich will auf das nächste Level kommen!"

Alex Beier via www.imago-images.de

Leroy Sané ist der Königstransfer des FC Bayern

Der FC Bayern hat seinen Top-Transfer Leroy Sané als Unterschiedsspieler bezeichnet.

"Mit Leroy ist es uns gelungen, einen Spieler zu bekommen, der den Unterschied heute im Fußball, wie er gespielt wird, ausmachen kann", sagte Vorstand Oliver Kahn bei der Vorstellung des Neuzugangs von Manchester City.

Für Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist der 24 Jahre alte Nationalspieler ein "außergewöhnlicher Außenspieler, ein Spieler, der genau zum FC Bayern passt, weil er in den engen Räumen die Lösungen hat." Sané sei nicht nur schnell, sondern auch "mental richtig stark" und könne "unter Druck gute Leistungen bringen".

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach eigener Aussage mit der Verpflichtung Sanés Trainer Hansi Flick einen Wunsch erfüllt. "Ich denke, wir werden viel Freude an ihm haben", befand Rummenigge.

🎙️ Karl-Heinz #Rummenigge: "Ich denke, wir werden viel Freude mit ihm und an ihm haben. Er ist der Spieler, den wir haben wollten. Wir haben dem Trainer diesen Wunsch erfüllt und sind glücklich, dass der Transfer gelungen ist."#ServusLeroy pic.twitter.com/w1DzD3Ot6O — FC Bayern München (@FCBayern) 23. Juli 2020

Im Transferringen um Thiago ist der FC Bayern indes nach eigener Aussage noch von keinem möglichen neuen Verein kontaktiert worden. Jürgen Klopps FC Liverpool soll den spanischen Mittelfeldspieler für die kommende Saison verpflichten wollen. "Bis dato hat uns noch kein Club kontaktiert", sagte Rummenigge. Ihm sei noch nicht bekannt, ob "Thiago mit diesem möglichen neuen Club seine Dinge schon geregelt hat."

Für einen Wechsel müsste Liverpool eine Ablöse zahlen, der 29-jährige Thiago steht bei den Münchnern noch bis zum Sommer 2021 unter Vertrag. Rummenigge zufolge will der Mittelfeldspieler "zum Abschluss seiner Karriere gerne was Neues machen".

Noch keine Entscheidung bei Alaba

Auch in der Personalie David Alaba gibt es noch keine Entscheidung. Der unter Flick zum Chef der Innenverteidigung aufgestiegene Österreicher hat beim FC Bayern ebenfalls noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Salihamidzic sei mit Alabas Berater in Gesprächen, sagte Rummenigge. "Bis dato muss man korrekterweise sagen, haben wir noch keine Lösung gefunden."

Man wolle den Vertrag mit dem 28-Jährigen aber verlängern. Sollte das nicht möglich sein, müsse man sich mit "anderen Optionen auseinandersetzen". Rummenigge betonte mit Blick auf beide Profis: "Ein Summer Sale trotz Corona wird es beim FC Bayern nicht geben." Nur ab einer gewissen Ablösemarke würde man sich mit ihren vorzeitigen Abgängen beschäftigen.

Alle Aussagen der PK gibt es hier zum Nachlesen:

+++ Karl-Heinz Rummenigge über Jérôme Boateng und Javi Martínez +++

Es ist korrekt, auch deren Verträge laufen 2021 aus. Man wird abwarten müssen, ob die beiden bis zum Ende ihrer Laufzeit bei uns bleiben möchten oder ob sie noch etwas anderes machen können und wollen. Sie haben beide die "3" vorne im Alter stehen. Da macht man sich natürlich auch die Gedanken: Will ich das Jahr noch beim FC Bayern bleiben oder noch einmal die Karriere woanders ausklingen lassen.

+++ Leroy Sané über seine Verletzung im letzten Jahr +++

Ich habe mich in dem Moment noch voll auf Manchester City vorbereitet und konzentriert. Ich lebe im Hier und Jetzt und habe auch damals noch nicht so in die Zukunft gedacht.

+++ Karl-Heinz Rummenigge über David Alaba +++

Grundsätzlich ist es ja schön, dass er sich ein Karriereende in München vorstellen kann. Das hat er ja auch dem Hasan mitgeteilt. Dass es wie immer bei Verhandlungen auch um die Finanzen geht, ist ja logisch. Wir haben die Karten ziemlich offen auf den Tisch gelegt. Es liegt jetzt an seinem Berater, seinem Vater und bei David, ob er die nächsten Jahre bei diesem Klub bleiben möchte. Das ist unsere Option Nummer eins. Es ist wichtig, dass sich David und auch Thiago jetzt erst einmal auf die Champions League konzentrieren. Danach werden wir die Dinge in aller Ruhe entscheiden können.

+++ Leroy Sané über das Konzept des FC Bayern +++

Wie der FC Bayern arbeitet, die Hansi Flick arbeitet, was der Verein für Ziele hat. Das sind alles Punkte, die mich auf das nächste Level bringen werden. Deswegen habe ich mich für diesen Konzept entschieden. Das passt sehr gut zu mir. Ich möchte meine Stärken einbringen und der Mannschaft helfen, dass sie es leichter hat, Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft ist sehr, sehr stark. Da sind einige Top-Spieler drin. Wenn wir gut harmonieren, können wir unsere Ziele alle erreichen.

+++ Karl-Heinz Rummenigge über Thiago und Alaba II +++

Es ist bekannt, dass ihre Verträge bis 2021 laufen. Es gibt drei Optionen: Sie verlängern, sie bleiben hier bis zum Vertragsende oder aber wir lassen sie früher gehen, um noch eine Transfersumme zu generieren. Wichtig ist, was will der Spieler? Bei David Alaba wird man abwarten müssen. Wir werden für den Fall, dass die beiden ihre Verträge nicht verlängern werden, uns erst ab einer gewissen Zahl mit den Abgängen beschäftigen. Eins ist völlig klar: Einen Summer Sale wird es trotz Corona nicht geben.

+++ Karl-Heinz Rummenigge über Thiago und Alaba +++

Grundsätzlich haben beide Vertrag bis 30. Juni 2021. Sie werden das Champions-Rückspiel gegen den FC Chelsea bestreiten und dann hoffentlich dieses Turnier mitspielen. Danach wird man weitersehen. Thiago hat ja offensichtlich seine Entscheidung gefällt, den laufenden Vertrag nicht weiter zu verlängern. Er möchte in diesem Jahr einen Transfer vollziehen. In diesem Jahr muss man abwarten. Die Transfersummen haben sich merklich nach unten bewegt. Bei den Gehältern scheinen einige Berater immer noch der Meinung zu sein, dass trotz Corona draußen die Sonne noch immer sehr hell scheint. Dem ist aber nicht so. Aber vielleicht gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, zu einer Kompromisslösung zu kommen.

+++ Leroy Sané über Uli Hoeneß und die Rückennummer 10 +++

Wir haben nicht über die Rückennummer gesprochen. Die 7 war frei, die 10 war frei. Ich habe mich dann für die 10 entschieden, weil ich natürlich auch vorangehen möchte. Ich mache mir aber jetzt keinen Druck, die Lücke besser auszufüllen als Arjen Robben. Ich habe meine Ziele und will diese erreichen mit der Mannschaft, das ist das Wichtigste für mich.

+++ Leroy Sané über das englische Interesse an deutschen Spielern +++

Deutschland hatte schon immer gute, junge Spieler, das steht außer Frage. Warum die englischen Teams gerade jetzt auf die jungen deutschen Spieler schauen, kann ich nicht so genau beantworten. Die ganze Fußballwelt weiß, dass Deutschland eine sehr, sehr gute Jugendarbeit hat.

+++ Hasan Salihamidzic über weiteres Verbesserungspotenzial +++

Der Transfermarkt ist offen bis zum 5. Oktober. Wir haben regelmäßig Meetings und schauen, was wir noch tun sollten. Im Moment sehe ich, dass unsere Mannschaft sehr gut aufgestellt ist. Aber wie ich schon gesagt habe: Wir werden die Augen offenhalten.

+++ Hasan Salihamidzic über den Wettbewerb um Leroy Sané +++

Wir haben natürlich letztes Jahr schon angefangen, bevor sich Leroy verletzt hatte. Trotzdem glaube ich, dass wir alle im Klub davon überzeugt waren, dass Leroy der richtige Spieler ist. Er kann unsere Mannschaft weiter verstärken. Was wirklich nicht einfach ist, denn die Jungs sind wirklich richtig gut. Wenn man einen Transfer umsetzen will, muss man sich festbeißen und versuchen, das mit aller Kraft umzusetzen. Es waren viele Hürden, die zu überwinden waren. Am Ende muss man sich auch bei Manchester City bedanken, mit denen wir wirklich gute Gespräche hatten. Wir haben lange daran gearbeitet. Wir haben uns festgebissen und das durchgezogen.

+++ Leroy Sané über Verbesserungsmöglichkeiten +++

Klar gibt es da einige Sachen! Ich kann mein Spiel mit dem rechten Fuß verbessern, das habe ich auch vor. Im Positionsspiel habe ich schon einen Riesenschritt gemacht und das will ich einfach hier weiterführen und alles auf das nächste Level zu bekommen. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren weiter verbessert.

+++ Hasan Salihamidzic über die Bedeutung des Transfers +++

Für mich persönlich war das nicht so wichtig, sondern für den Verein und die Mannschaft. Im Vordergrund steht immer, dass wir den Fans etwas Besonderes bieten. Jungs, die richtig guten Fußball spielen können und der Verein erfolgreich sein kann. Alles andere ist für mich persönlich jetzt nicht so wichtig. Ich mache meine Arbeit seit drei Jahren nach bestem Wissen und Gewissen und so werde ich sie auch weiter machen.

+++ Oliver Kahn über Alexander Nübel +++

Ich habe den Alexander jetzt schon auch getroffen und konnte mich austauschen. Es ist ein sehr großer Schritt, zum FC Bayern zu kommen. Gerade in der Anfangsphase geht es darum, sich zu akklimatisieren, hier beim FC Bayern anzukommen und die Kollegen kennenzulernen. Er hat ja gesagt, für ihn ist das hier eine mittelfristige Aufgabe. Er gibt sich das ein oder andere Jahr, bis er soweit ist, um in die Fußstapfen von Manuel Neuer zu treten. Im Moment ist Manuel absolut hier die Nummer eins. Man hat in der abgelaufenen Saison gesehen, wie viele wichtige Momente er hatte. Ich denke, im Moment ist es wichtig, anzukommen und Erfahrungen zu machen.

+++ Hasan Salihamidzic über die Veränderungen durch Corona +++

Diese Zeit hat nicht nur den Fußball verändert, sondern auch die Wirtschaft, die Industrie. Zum Glück ist es uns auch gelungen, zwei Spieler ablösefrei nach München zu holen. Der Transfermarkt war vorher wirklich auch überhitzt, jetzt ist er natürlich coronageschädigt. Es ist nicht einfach, wir versuchen unsere Mannschaft zu verstärken. Im nächsten Jahr wird der Kalender sehr schwierig, das wissen wir alle. Wir haben bis zur Winterpause nur englische Wochen. Hansi wird es fortsetzen, Jugendspieler hochzuholen, und mittrainieren zu lassen. Sie werden sicher auch Einsätze bekommen. Es hilft und, dass die Arbeit in der Jugendakademie wirklich gut ist. Der Transfermarkt ist bis zum 5. Oktober noch offen. Wir werden die Augen noch offenhalten und schauen, was noch möglich ist. Wir sind in ständigem Kontakt und schauen, was möglich ist.

+++ Karl-Heinz Rummenigge zu David Alaba +++

Hasan ist in den Gesprächen mit den Beratern von David Alaba. Bis dato haben wir noch keine Lösung gefunden. Wir möchten auch hier den Vertrag grundsätzlich verlängern. Sollte das nicht möglich sein, werden wir uns auch hier mit anderen Optionen auseinandersetzen müssen. Denn der Vertrag läuft bekanntermaßen in einem Jahr aus.

+++ Karl-Heinz Rummenigge zu Thiago +++

Hasan hatte ja immer Gespräche mit Thiago. Kurioserweise waren die im Grundsatz eigentlich immer sehr optimistisch und positiv. Aber er hat Hasan dann vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er zum Abschluss seiner Karriere noch einmal etwas anderes machen möchte. Bis dato hat uns noch kein Klub kontaktiert, der in konkrete Gespräche mit uns eintreten möchte. Ich weiß auch nicht, ob Thiago mit diesem möglichen neuen Klub seine Dinge schon geregelt hat. Wichtig ist, dass wir mit Thiago, aber auch mit David Alaba, die noch ausstehenden Champions-League-Spiele bestreiten wollen. Daran besteht kein Zweifel.

+++ Leroy Sané über die Champions League +++

Ich muss sagen, der Wechsel ging relativ schnell. Ich habe auch mit Hasan gesprochen, dass es noch vor der Champions League klappen sollte, um in Ruhe anzukommen, alles zu regeln, eine Bleibe zu finden, auch mit der Familie und so weiter. So kann ich mich komplett neu fokussieren und in die neue Saison starten.

+++ Leroy Sané über die Aussprache seines Namens +++

Ich glaub, es gibt viele Leute, die mich "Sahne" aussprechen. Im Endeffekt macht es mir nicht viel aus.

+++ Leroy Sané über den Ausschlag seiner Entscheidung +++

Der nervigste im positiven Sinne war Joshua Kimmich. Der hätte mich am liebsten glaube ich jeden Tag angerufen (lacht). Das ganze Konzept, was Hasan vorgelegt hatte, hat mich überzeugt. Die gesamte Führung und der Vorstand beim FC Bayern standen dahinter und das hat mir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben.

Die Spieler haben auch versucht, mich nach Bayern zu lotsen. Daher war es für mich die einzige Lösung.

+++ Oliver Kahn über den Kader mit Leroy Sané +++

Es ging schon auch nach der Ära von Ribéry und Robben darum, erstklassige Spieler zu bekommen, Unterschiedspieler zu bekommen. Das heißt, Spieler, die in den entscheidenden Momenten in einem Spiel den Unterschied ausmachen. Ich denke, dass gerade das Thema Blockbildung auch ein großer Erfolgsfaktor innerhalb einer Mannschaft ist. Die junge Generation, die sich auch immer weiter bei der Nationalmannschaft trifft und große Ziele hat, ist hungrig. In dem Fußball, wie er heute gespielt wird, ist er ein Spieler, der den Unterschied machen kann.

+++ Hasan Salihamidzic über die Qualitäten Leroy Sanés +++

Erst einmal ist er ein außergewöhnlicher Außenspieler. Mit Serge und King haben wir auch schon zwei andere außergewöhnliche Spieler da, aber Leroy ist natürlich ein Spieler, der genau zum FC Bayern passt. Er hat die Lösungen auf engem Raum, hat ein super Tempo, ist richtig schnell, gute Technik und Zug zum Tor. Und, was mir ganz wichtig ist: Er ist mental richtig stark und bringt gute Leistungen unter Druck. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das hingekriegt haben, dass Leroy endlich in München ist.

+++ Karl-Heinz Rummenigge über die Entwicklung des Transfers +++

Es ist ja bekannt, dass wir schon im letzten Jahr Interesse hatten, Leroy zu transferieren. Es hätte möglicherweise auch geklappt, wenn er sich nicht verletzt hätte im letzten Jahr. Jetzt hat es geklappt! Hasan hatte kontinuierlich Kontakt zu Leroy. Wir im Verein waren uns alle einig, dass er von seinen sportlichen Talenten perfekt zum FC Bayern passt. Wir sind froh, dass es uns jetzt gelungen ist. Ich habe heute beim Training festgestellt - wurden ja Sprints gemacht - dass Leroy einer der Schnellsten in der Mannschaft war. Ich denke, wir werden viel Freude an ihm und mit ihm haben. Er ist der Spieler, den wir haben wollten. Wir wollten die Außenbahnen noch verstärken. Ich denke, wir haben dem Trainer damit diesen Wunsch jetzt auch erfüllt.

+++ Leroy Sané über seinen ersten Eindruck +++

Heute haben einige mit Gruppentraining angefangen, da habe ich einige dann auch getroffen. Die ersten Tage hier sind sehr, sehr gut abgelaufen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Einige kenne ich ja schon von der Nationalmannschaft. Bisher läuft alles sehr gut.

+++ Die Protagonisten betreten den Medienraum +++

Auf geht's! Leroy Sané, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Vorstandsmitglied Oliver Kahn und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge haben auf dem Podest im Medienraum der Bayern Platz genommen. Die Fragerunde startet mit ersten Statements...

+++ Um 14 Uhr geht's los +++

Der offizielle Beginn der Pressekonferenz ist um 14 Uhr angesetzt. Wir sind vom ersten Statement bis zum Schlusssatz live dabei. Bis gleich!

