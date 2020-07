So bereitet Flick Bayern auf den Triple-Showdown vor

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick (re.) hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

In München wird wieder trainert: Beim FC Bayern liegt der Fokus dieser Tage auf den Restart in der Champions League. Schließlich steht am 8. August (21:00 Uhr) das Rückspiel gegen den FC Chelsea in der heimischen Allianz Arena an.

Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel wollen die Schützlinge von Hansi Flick den Einzug in das Titel-Turnier der Königsklasse klarmachen, das ab dem Viertelfinale angesetzt ist. Um sich - nach der Meisterschaft und dem DFB-Pokal-Triumph - den Traum vom zweiten Triple der Vereinsgeschichte zu erfüllen, hat sich Flick einen Kniff ausgedacht.

Nach Informationen von "Bild" will der Coach des deutschen Rekordmeisters die Endrunde der Champions League wie eine kleine WM aufziehen. Dazu gehört für den 55-Jährige natürlich auch ein passendes Trainingslager zum Auftakt, um sich auf die Triple-Mission einzuschwören.

Doch die Vorbereitungszusammenkunft soll nicht etwa in München stattfinden, sondern kurz nach dem schon fest geplanten Rückspiel-Erfolg gegen Chelsea im Süden Portugals.

Unter besten Bedingungen will Flick seine Mannen an der Algarve auf die kräftezehrenden Spiele vorbereiten, die ab Mitte August im weniger als 300 Kilometer entfernten Lissabon stattfinden werden.

FC Bayern bestreitet Testspiel am kommenden Freitag

"Ich kenne die Turnierform sehr gut. Daher glaube ich, dass wir damit zurechtkommen können", erklärte Flick selbstbewusst. Vor dem Start der Turnier-K.o.-Phase, in der es entweder gegen den FC Barcelona oder SSC Neapel gehen wird, scheucht der Trainer David Alaba und Co. bereits an der Säbener Straße über den Rasen.

Zum Start ins Wochenende gab es bereits ein zweistündiges Training in Kleingruppen, das auf Kraft und Spaß ausgelegt war. Bei Ausdauer-Sprints mussten sich die Bayern-Profis beweisen, beim Fußball-Tennis durften sie sich austoben.

Am Sonntag soll es das erste komplette Mannschaftstraining geben, bevor am kommenden Freitag ein Test gegen Olympique Marseille ansteht. Spätestens danach beginnt die heiße Phase, die am Ende zum Champions-League-Triumph und damit zum Triple führen soll.