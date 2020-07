Moukoko überzeugt vor BVB-Debüt gegen Herren-Team

Revierfoto via www.imago-images.de

Will bald für das BVB-Profi-Team auftrumpfen: Youssoufa Moukoko

In Kürze geht es für die Stars von Borussia Dortmund wieder ins Training. Einer, der sich ganz besonders auf den Auftakt Ende kommender Woche freut, ist BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko. Um sich die Zeit bis zu seinem Trainingsdebüt bei den Profis zu vertreiben, knüpfte der 15-Jährige am Wochenende schon einmal dort an, wo er vor der Corona-Pandemie aufgehört hat.

Beim kumulierten 6:1-Erfolg der U19 der Dortmunder Borussia (2:0 in Halbzeit eins, 4:1 in Durchgang zwei), die zweimal 50 Minuten gegen den Oberligisten ASC 09 Dortmund absolvierte, trumpfte Moukoko in gewohnter Manier auf: Ein Tor gelang dem blutjungen Stürmer, dazu traf er den Pfosten, die Latte und machte auch an anderer Stelle mit seinem Können auf sich aufmerksam.

"Einen großen Unterschied im Spiel mit den Erwachsenen habe ich gar nicht bemerkt", sagte Moukoko nach der Partie gegen die Herrenmannschaft gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Nach der langen Zwangspause sei die Lust auf Fußball immens gewesen. "Es war schon hart, monatelang kein richtiges Spiel zu haben", erklärte der 15-Jährige.

Um sich optimal auf den Start mit der U19 und das in Kürze folgende Training mit den BVB-Stars vorzubereiten, legte Moukoko Extraschichten mit Fitnesscoach Yann-Benjamin Kugel ein. "Das wollte ich unbedingt, denn jetzt kommt der nächste Schritt auf mich zu", blickte der Angreifer nach vorn. "Ich freue mich wahnsinnig drauf."

Moukoko vor BVB-Trainingsdebüt: Addo dämpft Erwartungen

Schon gegen den ASC 09 ließ der der 15-jährige U-Nationalspieler des DFB keinen Zweifel daran, dass er körperlich problemlos mit den gestandenen Herren mithalten kann. Nicht umsonst vertraute Coach Mike Tullberg ihm die Kapitänsbinde an.

Nun darf Moukoko beweisen, dass er sich auch von Axel Witsel und Co. nicht unterbuttern lässt. Bis zu seinem 16. Geburtstag, am 20. November 2020, wird er jedoch weiter in der U19 des BVB spielen. Danach dürfte er - wenn alles gut läuft - nach dem neuesten DFB-Erlass sogar in der Bundesliga auflaufen.

"Ich hoffe, dass er es schafft", sagte Talentetrainer Otto Addo der Zeitung. Der Stürmer habe das Potenzial. Man tue ihm jedoch keinen Gefallen, wenn man sage, dass er problemlos seinen Weg machen werde. "Keiner weiß, wie er sich gegen gestandene erwachsene Spieler durchsetzen kann", so Addo.

Die Vorzeichen stehen jedoch nicht schlecht: In der U19 des BVB trumpfte Moukoko zuletzt genauso auf (28 Spiele, 38 Tore und zehn Vorlagen), wie zuvor in der U17 (56 Spiele, 90 Tore und 16 Vorlagen).

Dass er es in Zukunft auch in der Bundesliga schaffen könnte, glauben beim BVB die meisten. Doch die Borussia plant einen Schritt nach dem anderen. "Wir wollen ihn in den Kader integrieren, damit er lernt mit Profis zu spielen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc kürzlich. Ein Pflichtspieldebüt dürfte noch etwas auf sich warten lassen.