Sané setzt Training nach Eingriff fort

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leroy Sané wechselte von Manchester City zum FC Bayern

Neuzugang Leroy Sané arbeitet beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern fleißig an seinem Debüt. Am Mittwoch hatte der Offensivstar im Training jedoch ein paar Probleme an der Leiste.

Der 24 Jahre alte Flügelstürmer hatte während der Angriffs-Übungen immer wieder leichte Schmerzen an den linken Adduktoren, wie "Bild" berichtet.

Leroy Sané ging nach Absprache mit Chefcoach Hansi Flick daraufhin zu Physiotherapeut Florian Brandner. Nach kurzer Behandlung konnte der Nationalspieler das Training aber fortsetzen.

Unter anderem standen am Mittwoch Torschuss-Übungen mit dem neuen Co-Trainer Miroslav Klose auf dem Plan. Der Weltmeister von 2014 komplettierte das Trainerteam von Hansi Flick. Zu dessen Stab gehören zudem Torwarttrainer Toni Tapalovic, die Co-Trainer Hermann Gerland und Danny Röhl sowie der wissenschaftliche Leiter und Leiter Fitness Prof. Dr. Holger Broich.