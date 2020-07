Medien: Hernández als Pavard-Ersatz durchgefallen

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Steht seit 2019 beim FC Bayern unter Vertrag: Lucas Hernández

Beim FC Bayern München läuft eine gute Woche vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea die Suche nach einem Ersatzmann für den verletzten Benjamin Pavard auf Hochtouren.

Trainer Hansi Flick hat zwar mehrere Optionen, den bitteren Ausfall des Dauerbrenners (Bänderriss am linken Knöchel) aufzufangen - ideal ist aber keine davon. Klar ist, dass es gegen Chelsea keine Systemumstellung geben wird, Flick also an seinem zuletzt so erfolgreich praktizierten 4-2-3-1 festhält.

Somit muss ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Pavard auf der rechten Abwehrseite her, der möglichst, wie der ehemalige Stuttgarter auch, defensiv höchst solide und ein gewisser Faktor in der Offensiv ist.

Pavards französischer Weltmeister-Kollege Lucas Hernández kommt für diese Rolle laut einem Bericht der "Bild" nicht in Frage. Der Linksfuß, der vor der Saison für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt war und auch aufgrund mehrerer Verletzungen bislang nicht überzeugen konnte, habe im Training am Mittwoch extrem ungenaue Flanken von rechts geschlagen. Hernández wird also auch in Zukunft wenn überhaupt in der Innenverteidigung oder auf der linken Seite zum Zuge kommen.

FC Bayern: Pavard-Ersatz wohl schon gefunden

Dort ist der FC Bayern mit David Alaba und Jérôme Boateng beziehungsweise Alphonso Davies derzeit aber sehr gut aufgestellt, sodass für den Spanier gegen Chelsea wohl wieder nur ein Platz auf der Bank bleibt.

Pavards Position dürfte stattdessen Joshua Kimmich übernehmen. Zwar ist der deutsche Nationalspieler unter Flick inzwischen fest als defensiver Mittelfeldspieler eingeplant. Aufgrund der aktuellen Situation sei eine Rückversetzung an alte Wirkungsstätte rechts hinten aber wahrscheinlich, wie der "kicker" am Donnerstag berichtete.

Kimmich, der am liebsten im Zentrum spielt, habe sich laut mannschaftsinternen Kreisen bereit erklärt, wieder außen zu spielen, so das Fachmagazin. Letztmals hatte der 25-Jährige beim 3:1-Auswärtssieg des FC Bayern beim SC Freiburg als Rechtsverteidiger agiert.