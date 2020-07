Sandhausen verpflichtet Keita-Ruel und Nartey

SV Sandhausen/SV Sandhausen/SV Sandhausen/

Ruel (l.) kommt von Ligakonkurrent Greuther Fürth

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Stürmer Daniel Keita-Ruel und Mittelfeldspieler Nikolas Nartey verpflichtet. Keita-Ruel stand zuletzt beim Ligakonkurrenten Greuther Fürth unter Vertrag und erzielte in der vergangenen Saison neun Tore in 29 Ligapartien.

Über die Dauer seines Arbeitspapiers machte der Verein keine Angaben. Nartey wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart an den Hardtwald.

"Mit Daniel haben wir einen erprobten Zweitligaspieler bekommen, der auf der einen Seite nachgewiesen hat, dass er eine gute Quote in dieser Liga hat und auf der anderen Seite ein absolutes 'Biest' ist, wenn es darum geht, vorne anzulaufen, also eine sehr gute Mischung", sagte SVS-Trainer Uwe Koschinat über Keita-Ruel.

An Nartey schätze er "vor allem seine Fähigkeiten, das Spiel schnell zu machen und auch selber Zug zum Tor zu entwickeln. Darüber hinaus besitzt er die Gier und die Hartnäckigkeit im Verteidigen, gerade in offensiven Zonen."