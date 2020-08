Lewandowski adelt Klopp als seinen Lieblingstrainer

unknown

Robert Lewandowski (l.) und Jürgen Klopp trafen letztmals 2019 aufeinander

Robert Lewandowski hat in den letzten Jahren schon unter vielen großen Trainern gespielt. Seinen bislang besten Trainer hatte der Angreifer aber nicht bei seinem aktuellen Arbeitgeber FC Bayern, sondern beim BVB.

In einem Instagram-Chat via "ESPN" wurde der 31-Jährige jetzt nach dem Lieblingstrainer in seiner Karriere gefragt. Lewandowski antwortete klar: "Jürgen Klopp ist mein Favorit. Danach kommt Pep Guardiola."

Neben Guardiola spielte Lewandowski bei den Münchnern zudem unter Trainer-Größen wie Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes. Auch unter Hansi Flick fühlt sich der polnische Starspieler derzeit pudelwohl und traf zuletzt wie am Fließband.

Unter Jürgen Klopp, der mittlerweile seit fünf Jahren mit riesigem Erfolg den FC Liverpool in der englischen Premier League coacht, brachte es der Torjäger derweil einst bei Borussia Dortmund zum Superstar. Vier Saisons schnürte er beim BVB die Schuhe, wurde zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und stand 2013 im Champions-League-Finale.

Lewy über Kloppo: "Seine Leistungen als Trainer sind toll"

Jürgen Klopp zeichne nach Aussage des Bundesliga-Torschützenkönigs vor allem aus, dass er "zwei Gesichter" habe: "Er kann wie ein Vater sein, und dann wieder wie ein Trainer, ein Manager. Er kann Ihnen alles erzählen - und ich meine damit nicht die guten Dinge - über die schlechten Dinge."

Einmal angefangen, kam Lewandowski aus dem Schwärmen für seinen Ex-Coach gar nicht mehr heraus: "Für Spieler ist er eine große Motivation. Er macht es perfekt, weil er genau weiß, wo diese Grenze ist, dass er sich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger pushen kann. Seine Leistungen als Trainer sind toll, nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch."

Jürgen Klopp hat in den vergangenen fünf Jahren den FC Liverpool wieder zu einer der besten Mannschaften in Europa gemacht. Unter seiner Führung holten die Reds im letzten Jahr den Champions-League-Titel, in diesem Jahr gewannen sie die englische Meisterschaft.