Das ist Bayerns Masterplan für die nächsten zehn Jahre

Gemeinsam mit Vereinspräsident Herbert Hainer sind sie bald die wichtigsten Figuren beim FC Bayern: Hasan Salihamidzic (l.) und Oliver Kahn

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind die beiden Gesichter der Zukunft in der Führungsriege des FC Bayern München. Der einstige Welttorhüter Kahn steigt am dem 1. Januar zum Vorstandsvorsitzenden auf, während Letzterer bereits zum 1. Juli diesen Jahres zum Sportvorstand befördert wurde.

Unter der Regie der beiden neuen Klubbosse des FC Bayern und auf Initiative des Vereinspräsidenten Herbert Hainer hat der deutsche Branchenprimus ein neues Strategiepapier entwickelt, welches die Marschroute des Klubs für das kommende Jahrzehnt festlegen soll. Die wichtigsten Inhalte dieses schon 50 Seiten umfassenden Konzepts wurden jüngst von der "Sport Bild" veröffentlicht.

Drei wesentliche Ziele seien in "Strategie 2030" für die Zukunft formuliert worden, heißt es in dem Medienbericht. Über allem steht, dass die Münchner bis 2030 weiterhin dauerhaft zu den besten fünf Vereinen in Europa gehören wollen. Um dieses Ziel sichtbar zu machen, sollen möglichst viele Erfolge auch auf internationaler Ebene eingefahren werden.

Zum anderen soll das Prinzip der wirtschaftlichen Vernunft in Sachen Transfers und Investitionen in finanzieller Hinsicht weiter über allem stehen. Schulden anzuhäufen, um Spielertransfers zu realisieren, ist und bleibt ein No-Go beim deutschen Rekordmeister.

Außerdem soll die Allianz Arena - wenn es denn wieder erlaubt sein wird - auch in den kommenden Jahren zu den Heimspielen des FC Bayern restlos ausverkauft sein und der größte Zuschauermagnet im gesamten Süden der Republik bleiben.

Anhand dieser drei Eckpunkte sollen sich die großen sportlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen der Münchner in den kommenden Jahren orientieren. Alles steht unter dem alles übergeordneten Ziel, dass der FC Bayern auch in den Zwanzigerjahren das Nonplusultra im deutschen Fußball bleibt.