Kroos beichtet Notlüge zu Beginn seiner Weltkarriere

imago sportfotodienst

Toni Kroos (M.) erzählte Team-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (l.) nicht immer die ganze Wahrheit

Toni Kroos vom spanischen Fußball-Meister Real Madrid blickt mittlerweile auf eine fast 13-jährige Profi-Karriere zurück. Seinen richtigen Durchbruch feierte er als junger Profi unter Bruno Labbadia und Jupp Heynckes bei Bayer Leverkusen. An die Werkself war er eineinhalb Jahre ausgeliehen und etablierte sich dort zu einer festen Größe.

Mit seiner überragenden Passgenauigkeit, Spielübersicht und Entscheidungssicherheit ging es im Sommer 2010 zurück zu seinem Stammverein FC Bayern München, wo er eine Weltkarriere startete.

Dass er überhaupt zu Bayer Leverkusen verliehen wurde und dort als Teenager die Chance zu deutlich mehr Spielpraxis bekam als zuvor bei den Bayern, verdankte Kroos einer Notlüge.

Erst jetzt erzählte der Weltmeister von 2014 davon im Podcast "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix aufnimmt. Die Bayern entschlossen sich in der Winterpause 2008/2009 dazu, ihr Mittelfeld-Juwel zu verleihen, nachdem Kroos sich im Urlaub verletzt hatte und Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt einen Bänderriss im Fuß diagnostizierte.

Diese Verletzung, die den damaligen Youngster immerhin mehrere Monate zum Zuschauen zwang, zog Kroos sich aber nicht etwa beim freiwilligen Waldlauf zu, wie er es dem Bayern-Doc weiß machen wollte. Vielmehr hatte Kroos im Urlaub in seiner Heimat Rostock mit Freunden auf einem Kunstrasenplatz gekickt und war dabei umgeknickt.

Kroos: "Habe das nie klargestellt"

So widersprüchlich es klingt, aber nach eigener Aussage verhalf ihm genau diese Verletzung zum vielleicht wichtigsten Karrieresprung seiner jungen Jahre: "Ich glaube, dass mir Bayern den Wechsel gar nicht erlaubt hätte, wenn ich fit gewesen wäre. Es war klar, dass die Verletzung Zeit braucht und es dann eine Zeit dauern würde, bis ich wieder in Form bin. Ich habe vorher eh wenig gespielt und dann kam alles zusammen, sodass ich nach Leverkusen durfte", berichtete er in dem Podcast.

Kroos hatte bis heute nie bei den Bayern zugegeben, dass er sie angeflunkert hatte, als es um die Ursache der Fußverletzung ging - damals vor elfeinhalb Jahren: "Sie haben bis heute nichts anderes gehört. Ich habe das nie klargestellt. Vor allem, als rauskam, dass es wirklich ein Bänderriss war, war mir nicht danach zumute, zu erklären, dass das beim Fußball passiert ist. Jetzt ist die These aber verjährt, da kann ich nicht mehr dafür angeklagt werden."

Nachdem die Verletzung abgeklungen war, trumpfte Kroos bei Bayer Leverkusen groß auf. Nach neun Toren in 33 Spielen ging es zurück zu den Bayern. Fortan war er auch dort eine feste Größe, spielte im Mittelfeld an der Seite von Bastian Schweinsteiger und feierte riesige Erfolge. In seiner Zeit in München und später bei Real Madrid gewann der heute 30-Jährige fünf Nationale Meisterschaften sowie als erster deutscher Spieler viermal die Champions League.