Flick mit Verständnis für Thiago - Seitenhieb für Hernández

Stefan Matzke

Hansi Flick kann mit dem FC Bayern das Triple gewinnen

Der Triple Traum des FC Bayern ist derzeit das alles überstrahlende Thema an der Säbener Straße. Im Hintergrund wird allerdings schon fleißig am Kader für die Zukunft gearbeitet. Die Personalie David Alaba steht dabei im Fokus. Allerdings ist der Österreicher nicht der einzige Spieler, um den sich Hansi Flick und Co. intensive Gedanken machen.

Während der Rekordmeister immer noch auf eine Vertragsverlängerung von David Alaba hofft, ist dieses Thema bei Thiago wohl endgültig durch. Der Spanier will München verlassen, sich noch einmal nach einer neuen Herausforderung umsehen. Trainer Hansi Flick hegt deswegen aber keinen Groll gegen den Mittelfeldspieler.

"Ich kann verstehen, wenn sich ein Spieler Gedanken macht. Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis", sagte Flick im "Sport 1"-Interview. Ein Abschied Thiagos sei zwar schade und bedeute einen Verlust des "gewissen Etwas", aber "so ist das Leben".

Ob der FC Bayern schon einen Ersatz für den 29-Jährigen im Auge hat, wollte Flick nicht verraten. Er sei diesbezüglich jedoch mit Sportchef Hasan Salihamidzic in "engem Austausch". Wasserstandsmeldungen wolle er aber nicht abgeben.

Weniger eindeutig ist die Situation rund um David Alaba. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass die Zeichen beim Österreicher auf Vertragsverlängerung stehen. Noch hat sich der 28-Jährige aber nicht entschieden. Flick sieht trotz der großen Bedeutung des Abwehrspielers für die Mannschaft keinen Grund zur Eile.

"Wir können alle sehr gut mit der Situation umgehen, und David hat noch ein Jahr Vertrag. Wir alle wollen, dass David verlängert", erklärte Flick, für dessen Taktik und Spielidee der Österreicher "sehr wichtig" ist, wie der Trainer explizit betonte. Die Qualitäten Alabas seien "einfach klasse".

Seitenhieb gegen Hernández: "Leistung hat Priorität"

Sehr weit weg von "einfach klasse" ist dagegen Rekordeinkauf Lucas Hernández. Der Franzose war in der vergangenen Saison meist nur Reservist, wurde dazu von Verletzungen zurückgeworfen. In der Zwischenzeit ist der 24-Jährige längst in die zweite Reihe gerutscht. Sollte sich der Weltmeister in den kommenden Wochen und Monaten nicht stabilisieren und deutlich steigern, wird das laut Flick auch so bleiben.

Im Moment sehe er David Alaba und Jérôme Boateng im internen Konkurrenzkampf vorne, sagte Flick: "Das ist wichtig. Es ist zwar eine Momentaufnahme. Aber klar ist auch, dass beide das Vertrauen mehr als gerechtfertigt haben."

Ziel sei es, nun auch Lucas Hernández und Niklas Süle auf das gleiche Niveau zu bringen. Solange das nicht passiert, wird der 80-Millionen-Mann allerdings weiter auf der Bank sitzen, denn: "Beim FC Bayern hat die Leistung immer oberste Priorität." Die hohe Ablösesumme für Hernández bedeute nicht, dass er einen Stammplatz automatisch sicher habe, stellte der Münchner Trainer klar.

Gleiches gelte übrigens auch für Neuzugang Leroy Sané. Auch der deutsche Nationalspieler wird sich laut Flick hinten anstellen müssen, sollte seine Leistung nicht stimmen. Auch Sané sei schließlich Teil der Leistungsgesellschaft.