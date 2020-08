Nürnberger Doppelschlag! Club holt zwei Bayern-Talente

FIRO/FIRO/SID/

Christian Früchtl wurde mit den Bayern Drittliga-Meister

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Torhüter Christian Früchtl und Offensivspieler Sarpreet Singh vom deutschen Rekordmeister Bayern München verpflichtet.

Beide werden für eine Saison ausgeliehen, der neuseeländische Nationalspieler Singh sofort, Früchtl nach dem letzten Bayern-Spiel in der Champions League.

In München ist Früchtl vorerst entbehrlich. In Manuel Neuer, Sven Ulreich, Neuzugang Alexander Nübel und Ron-Thorben Hofmann stehen dem FC Bayern vier Torhüter zur Verfügung. Beim Club soll Früchtl den Zweikampf mit dem in die Kritik geratenen Christian Mathenia aufnehmen. Er ist der zweite Neuzugang der Franken nach Mittelfeldspieler Tom Krauß, der für zwei Jahre von RB Leipzig ausgeliehen ist.

"Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal", sagte Nürnbergs neuer Sportvorstand Dieter Hecking. Singh sei "ein Top-Talent".

Interesse hat der Club zudem Berichten zufolge an U20-Nationalspieler Kilian Ludewig (RB Salzburg). Mittelfeldspieler Tom Krauß (19) wurde bereits für zwei Jahre von RB Leipzig ausgeliehen.