Offiziell! Juventus setzt Trainer Sarri vor die Tür

Federico Tardito / Insidefoto via www.imago-images

Maurizio Sarri wurde wohl von Juve gefeuert

Das Champions-League-Spiel gegen Olympique Lyon war das letzte von Maurizio Sarri als Trainer von Juventus Turin. Der italienische Rekordmeister bestätigte am Samstag die Trennung vom 61-Jährigen.

"Der Klub möchte sich bei dem Trainer bedanken, mit dem er in Form des neunten Meistertitels in Folge eine neue Seite in Juves Geschichte geschrieben hat", hieß es kurz und knapp in der ersten offiziellen Mitteilung des Rekordmeisters. Die Trennung kam zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr überraschend.

Bereits am Abend legten sich zahlreiche italienische Tageszeitungen fest und verkündeten vorzeitig die Entlassung des Trainers, der das Amt erst im Sommer 2019 übernommen hatte und Juve in seiner ersten Saison zur Meisterschaft führte.

Enttäuschend verliefen dagegen die anderen Wettbewerbe für die Alte Dame. Im Pokalfinale setzte es ebenso eine Niederlage wie im italienischen Supercup. Das Aus in der Königsklasse war nun aber der Tropfen, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brachte.

Die Alte Dame war am Freitag überraschend schon im Achtelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon ausgeschieden. Nach der 0:1-Hinspielniederlage reichte der 2:1-Erfolg nicht zum Weiterkommen.

Sarris Vertrag in Turin war ursprünglich bis zum Sommer 2022 datiert. Als Nachfolger wird bereits Simone Inzaghi gehandelt, der schon vor Sarris Einstellung ein Kandidat auf den Posten gewesen sein soll. Der Klub hat sich noch nicht zu möglichen Nachfolge-Kandidaten geäußert.

"Das war ein extrem schwieriges Jahr, die Saisonbilanz ist süßsauer", sagte Klubchef Andrea Agnelli noch am Freitagabend und deutete an, dass es für Sarri womöglich eng werden könnte: "Wir nehmen uns jetzt den einen oder anderen Tag, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen."