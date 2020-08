Italien-Bosnien soll in Florenz stattfinden

AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Florenz bleibt Ausrichter der Begegnung Italien-Bosnien

Die italienische Regierung hat zugestimmt, dass das am 4. September geplante Fußball-Nations-League-Duell zwischen Italien und Bosnien-Herzegowina in Florenz stattfindet. Bosnien wird somit voraussichtlich die erste Nationalmannschaft sein, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie Ende Februar in Italien spielen darf.

Die Regierung in Rom hat die Quarantänepflicht für Spieler aus Ländern mit noch hohen Infektionszahlen wie Bosnien zunächst ausgesetzt. Die bosnische Auswahl wird sich daher lediglich einem Abstrich unterziehen müssen, um zu beweisen, dass die Profi-Fußballer keine Überträger von COVID-19 sind. Das Duell im Franchi-Stadion wird wie bisher in Italien ohne Zuschauer ausgetragen.

Die italienische Regierung hat am Freitag ihre Anti-Corona-Maßnahmen bis zum 7. September verlängert. Fans dürfen bis dahin nicht Fußballpartien in den Arenen beiwohnen. Verbandschef Gabriele Gravina begrüßte die Entscheidung der Regierung, das Spiel Italien-Bosnien in Florenz austragen zu lassen.

Ziel des Verbands sei jetzt der Neustart der Serie A-Meisterschaft am 19. September mit Zuschauern in den Stadien, sagte Gravina. Mit über 35.000 Coronavirus-Todesopfer zählt Italien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern.