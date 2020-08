Ex-Bayern-Talent vor Wechsel zu den Spurs

Tim Goode via www.imago-images.de

Spielte für FC Bayern und FC Schalke 04: Pierre-Emile Höjbjerg

Der ehemalige Fußball-Bundesligaspieler Pierre-Emile Höjbjerg, einst in Diensten von FC Bayern München und FC Schalke 04, steht unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Montag seinen Medizincheck beim Londoner Traditionsklub absolvieren.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Ex-Münchner für umgerechnet 16,6 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten FC Southampton zu den Spurs wechseln.

Der dänische Nationalspieler gab in der Saison 2012/13 mit 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt beim FC Bayern. In der Saison 2015/16 wurde Höjbjerg an Schalke 04 verliehen.

Der Skandinavier wechselte im Sommer 2016 für 15 Millionen Euro von den Bayern zu Southampton.