Kretschmer plädiert für baldige Fan-Rückkehr

Michael Kretschmer befürwortet eine Fan-Rückkehr

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine baldige Fan-Rückkehr in die Stadien ausgesprochen und hinter das Zuschauerkonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestellt.

"Ich bin der Meinung, man muss ihnen jetzt die Chance geben, diese Sache zu erproben", sagte Kretschmer am Montag im "ARD"-Mittagsmagazin. Es sei wichtig, nun auch an diesem Punkt einen Schritt nach vorn zu gehen.

Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Montagnachmittag (16.00 Uhr) darüber, ob und wann Zuschauer wieder in die Fußballstadien zurückkehren dürfen.

Die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga hatten sich am vergangenen Dienstag auf ein Konzept für die Rückkehr von Zuschauern in der Corona-Pandemie geeinigt.

Der Plan sieht keine Stehplätze und keinen Alkohol bis Ende Oktober, Verzicht auf Gästefans bis Jahresende sowie personalisierte Eintrittskarten vor.

Von Massentests vor dem Stadion-Besuch hält Kretschmer nichts. Das sei aus seiner Sicht nicht praktikabel. Man könne nicht so viele Menschen vorher testen, so der CDU-Politiker.

"Das Prinzip muss sein, so wie am Arbeitsplatz, so wie beim Einkaufen muss eine Sportveranstaltung so organisiert sein, dass man sich nicht anstecken kann", sagte Kretschmer.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zum Thema Fans in den Stadien am Montag von einer "verheerenden Signalwirkung für die Gesellschaft" gesprochen. Die Rückkehr der Zuschauer sollte "vielleicht im Verlauf der Saison" in Betracht gezogen werden. Der Ligastart ist für Mitte September terminiert.