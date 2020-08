Medien: Schalke wirbt um Oranje-Star

via www.imago-images.de

Rick Karsdorp könnte die rechte Abwehrseite beim FC Schalke stabilisieren

Im Kader des FC Schalke 04 steht aktuell kein einziger gelernter Rechtsverteidiger. Kein Wunder, dass die Königsblauen in der Abwehr händeringend nach Verstärkungen suchen. Ein Kandidat könnte aus der Serie A kommen.

Laut "Voetbal International" ist Rick Karsdorp von der AS Rom eine Option für die Knappen. Beim Serie-A-Klub spielt der dreimalige niederländische Nationalspieler nur eine Nebenrolle.

Mangels Perspektive wurde der 25-Jährige in der Vorsaison an seinen Ausbildungsverein Feyenoord ausgeliehen, wo er zurück zu alter Stärke fand. Dennoch ist Karsdorp in Rom weiterhin Verkaufskandidat.

Ob der FC Schalke in der Lage wäre, den Defensivmann fest zu verpflichten, ist angesichts der angespannten finanziellen Situation in Gelsenkirchen fraglich.

Karsdorp, für den die Giallorossi vor drei Jahren stolze 16 Millionen Euro investiert hatten, ist vertraglich noch bis 2022 gebunden. Mehr als eine Leihe dürfte für S04 daher kaum drin sein.

Hinzu kommt, dass mit Besiktas, Olympiakos Piräus und Atalanta Bergamo noch weitere Klubs Interesse angemeldet haben. Im Gegensatz zum Team von David Wagner sind die Mitbewerber in der nächsten Saison international vertreten.