Auch Leipzigs Olmo Common-Goal-Mitglied

Common Goal hat ein weiteres Mitglied: Dani Olmo

Die gemeinnützige Organisation Common Goal hat im spanischen Mittelfeldspieler Dani Olmo von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ein weiteres prominentes Mitglied gewonnen. Dies gab der 22-Jährige am Dienstagmorgen im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinals von RB Leipzig gegen Atletico Madrid am Donnerstag in Lissabon bekannt. Olmo spendet Teile seines Gehalts für karitative Zwecke.

Nach Leipzigs Erfolgscoach Julian Nagelsmann schließt sich damit bereits ein zweiter prominenter Name aus dem Team der Sachsen der Common-Goal–Initiative an, die mittlerweile 160 Profi-Fußballspieler und -Trainer zu ihren Unterstützern zählt.

Darunter befinden sich neben dem Leipziger Duo auch Serge Gnabry (Bayern München), Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Jürgen Klopp (FC Liverpool).