Schalke stellt Bentaleb für Verhandlungen frei

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Der FC Schalke 04 will Nabil Bentaleb von der Gehaltsliste streichen

Eigentlich sollte Nabil Bentaleb am Mittwoch beim FC Schalke 04 ins Training einsteigen. Der Algerier blieb dem königsblauen Trainingsgelände allerdings fern. Stattdessen hat sich der zuletzt an Newcastle United ausgeliehene Mittelfeldspieler wohl nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen.

"Wir haben Nabil noch ein paar Tage freigegeben, damit er sich um seine sportliche Zukunft kümmern kann", zitiert der "kicker" Sportvorstand Jochen Schneider.

Noch am Anfang der Woche hatte Trainer David Wagner betont: "Genau wie die anderen Spieler, die ausgeliehen waren, wird Nabil jetzt wieder dabei sein. Wir schauen uns alle an. Er kann Argumente sammeln." Doch Schalke hat sich offenbar umentschieden und will Bentaleb wohl endgültig loswerden.

Schon in der vergangenen Saison wurde der 25-Jährige zur U23 der Schalker degradiert. Im Winter schloss er sich dann Newcaste United auf Leihbasis an.

Auf der Insel wusste Bentaleb durchaus zu überzeugen und kam in der Rückrunde immerhin auf 14 Pflichtspieleinsätze für die Magpies, zehnmal stand er in der Startelf. Die Kaufoption ließ der Premier-League-Klub dennoch verstreichen. Womöglich aus Kalkül. Schließlich ist der Preis für Bentaleb nun frei verhandelbar.

Kassiert Schalke nur fünf bis sechs Mio. für Bentaleb?

Da Schalke den 25-Jährigen gerne von der Gehaltsliste streichen will (vier Millionen Euro im Jahr), wäre der Revierklub wohl bereit, Bentaleb für deutlich unter zehn Millionen Euro ziehen zu lassen. Der "kicker" nennt fünf bis sechs Millionen Euro Ablöse, die die Knappen bei einem Verkauf einstreichen würden. Ein weiteres Leihgeschäft ist nicht mehr möglich, da Bentalebs Vertrag nur noch bis 2021 datiert ist.

Ein Verlustgeschäft hat Schalke so oder so mit Bentaleb gemacht. Für 20 Millionen Euro wechselte der Nationalspieler 2016 von Tottenham Hotspur nach Gelsenkirchen. In 97 Spielen für Schalke erzielte der Mittelfeldmann 19 Tore.