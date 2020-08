SVM-Legende Bürger wechselt nach Lafnitz

APA

Ex-Mattersburg-Stürmer Patrick Bürger hat neuen Arbeitgeber gefunden

Zweitligist SV Lafnitz sichert sich die Dienste des langjährigen Mattersburger Stürmerroutiniers Patrick Bürger.

Die ehemaligen Spieler des in Auflösung befindlichen SV Mattersburg verteilen sich weiter auf andere Fußballvereine im In- und Ausland. So angelte Zweitligist SV Lafnitz erfolgreich nach Stürmer Patrick Bürger.

Als Spieler aus der Region passe der 33-Jährige "perfekt" in das Konzept der Oststeirer, stand auf deren Webseite zu lesen. Zur Laufzeit des Engagements machte der Klub keine Angaben.

apa